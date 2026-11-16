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У Краматорську росіяни двічі за добу атакували дронами пожежно-рятувальний підрозділ

На щастя, особовий склад не постраждав.

У Краматорську росіяни двічі за добу атакували дронами пожежно-рятувальний підрозділ
Фото: ДСНС

Сьогодні вночі росіяни вдруге за добу атакували рятувальників.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій

Ворог спрямував чотири FPV-дрони по території пожежно-рятувального підрозділу. Один із них влучив у пожежний автомобіль, який раніше вже був пошкоджений під час обстрілу.

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На щастя, особовий склад не постраждав.

"Ворог цілеспрямовано обстрілює рятувальників, намагаючись перешкодити їхній роботі. Попри небезпеку, надзвичайники продовжують виконувати свій обов’язок — допомагати людям і ліквідовувати наслідки ворожих ударів", - наголосили в ДСНС. 

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

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