Американська PDW та українська Sine Engineering домовилися про співпрацю у сфері безпілотників

Сторони планують інтегрувати розробки Sine у дрони PDW та розглянути можливість виробництва окремих продуктів Sine на території США

Американська оборонна компанія Performance Drone Works (PDW) та українська технологічна компанія Sine Engineering підписали меморандум про співпрацю у сфері комунікаційних і навігаційних технологій для безпілотників. Про це йдеться у пресрелізі Performance Drone Works.

Меморандум підписали під час Трансатлантичного форуму з питань доступу до оборонної промисловості у Кракові, Польща. Документ передбачає три основні напрями співпраці.

Перший — інтеграція комунікаційних технологій Sine у безпілотні літальні апарати PDW. Компанії оцінюватимуть можливості такого поєднання з урахуванням завдань операторів і вимог замовників.

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Другий — спільна розробка продуктів і вдосконалення наявних технологій. Зокрема, сторони планують узгоджувати технічні вимоги до комунікаційних систем та їхньої інтеграції в безпілотники з огляду на зміну оперативних потреб.

Третій — потенційне виробництво окремих комунікаційних і навігаційних продуктів Sine у США. За попереднім задумом, PDW зможе виготовляти їх для Sine та її клієнтів. Водночас перелік продукції, виробничі вимоги й комерційні умови ще мають визначити в межах окремих домовленостей.

Окремим напрямом меморандуму є пошук можливостей підтримки України. Компанії планують визначити, як їхня співпраця може сприяти наданню допомоги, зокрема за допомогою технологічних рішень, вироблених у США. Однак конкретної програми допомоги, її фінансування чи зобов’язань щодо постачання наразі не погодили.

Штаб-квартира американської оборонної технологічної компанії Performance Drone Works розташована в місті Гантсвілл, штат Алабама. Компанія розробляє багатоцільові безпілотники, а також програмне забезпечення, засоби зв’язку, корисне навантаження, навчальні програми та виробничі можливості, необхідні для їхнього ефективного використання в польових умовах.

Sine Engineering — глобальна технологічна компанія з українським корінням, яка з 2022 року розробляє стійкі системи зв’язку, навігації та бортової автономності для середовищ із високим рівнем радіоелектронної протидії. Компанія створює критично важливу інфраструктуру, яка дає змогу безпілотним системам працювати навіть тоді, коли супутникова навігація та традиційні канали зв’язку виходять з ладу.