Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Як годують у монастирях? Рецепти з Афону
Як годують у монастирях? Рецепти з Афону
Буданов про те, чи відмовилася Росія від вимоги вивести війська з Донбасу: буде угода – повідомимо
Буданов про те, чи відмовилася Росія від вимоги вивести війська з Донбасу: буде угода – повідомимо
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
ГоловнаСуспільствоВійна

На Одещині через російські атаки без світла залишилися понад 52 тисячі родин

Також пошкоджений виробничий майданчик ДТЕК. 

На Одещині через російські атаки без світла залишилися понад 52 тисячі родин
Наслідки російської атаки на Одещині
Фото: ДТЕК

Російська армія атакувала Одещину і залишила без світла понад 52,2 тисячі родин. 

"Вранці 16 листопада ворог знову атакував енергетичні обʼєкти ДТЕК на півночі Одещини. Через обстріли без світла залишилися 52,2 тисячі родин", – повідомили у ДТЕК

Також пошкоджений виробничий майданчик компанії: у будівлі вибиті вікна, пошкоджені стелі та двері.

Наслідки російської атаки на Одещині
Фото: ДТЕК
Наслідки російської атаки на Одещині
Наслідки російської атаки на Одещині
Фото: ДТЕК
Наслідки російської атаки на Одещині

Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням обладнання.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies