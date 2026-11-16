Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російська армія атакувала Одещину і залишила без світла понад 52,2 тисячі родин.

"Вранці 16 листопада ворог знову атакував енергетичні обʼєкти ДТЕК на півночі Одещини. Через обстріли без світла залишилися 52,2 тисячі родин", – повідомили у ДТЕК.

Також пошкоджений виробничий майданчик компанії: у будівлі вибиті вікна, пошкоджені стелі та двері.

Фото: ДТЕК Наслідки російської атаки на Одещині

Фото: ДТЕК Наслідки російської атаки на Одещині

Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням обладнання.