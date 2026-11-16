Російська армія атакувала Одещину і залишила без світла понад 52,2 тисячі родин.
"Вранці 16 листопада ворог знову атакував енергетичні обʼєкти ДТЕК на півночі Одещини. Через обстріли без світла залишилися 52,2 тисячі родин", – повідомили у ДТЕК.
Також пошкоджений виробничий майданчик компанії: у будівлі вибиті вікна, пошкоджені стелі та двері.
Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням обладнання.
- Раніше в ОВА повідомили про пошкодження інфраструктурних обʼєктів у області.