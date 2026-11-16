​РФ пошкодила на Чернігівщині будинки та авто

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Вчора та сьогодні росіяни продовжили атакували Чернігівську область. Там пошкоджені будинки та авто, також ворог не припиняв обстріли енергообʼєктів.

Про це написав начальник ОВА Вʼячеслав Чаус.

Учора зранку через удар FPV-дроном у Семенівці в приватному будинку пошкоджений дах. Займання там ліквідували. Унаслідок сьогоднішнього ранкового влучання пошкоджений причіп.

Учора в селі Куликівської громади через падіння ворожого БпЛА виникла пожежа на відкритій ділянці – її загасили.

«Росіяни так само продовжують атакувати наші енергообʼєкти. Цієї ночі знову були удари», – повідомив Чаус.