Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Як годують у монастирях? Рецепти з Афону
Як годують у монастирях? Рецепти з Афону
Буданов про те, чи відмовилася Росія від вимоги вивести війська з Донбасу: буде угода – повідомимо
Буданов про те, чи відмовилася Росія від вимоги вивести війська з Донбасу: буде угода – повідомимо
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
ГоловнаСуспільствоВійна

​РФ пошкодила на Чернігівщині будинки та авто

Також ворог атакував енергообʼєкти.

​РФ пошкодила на Чернігівщині будинки та авто
Наслідки російської атаки
Фото: Чернігівська ОВА

Вчора та сьогодні росіяни продовжили атакували Чернігівську область. Там пошкоджені будинки та авто, також ворог не припиняв обстріли енергообʼєктів. 

Про це написав начальник ОВА Вʼячеслав Чаус. 

Учора зранку через удар FPV-дроном у Семенівці в приватному будинку пошкоджений дах. Займання там ліквідували. Унаслідок сьогоднішнього ранкового влучання пошкоджений причіп.

Учора в селі Куликівської громади через падіння ворожого БпЛА виникла пожежа на відкритій ділянці – її загасили.

«Росіяни так само продовжують атакувати наші енергообʼєкти. Цієї ночі знову були удари», – повідомив Чаус.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies