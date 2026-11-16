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Унаслідок обстрілів Запорізької області є загиблі та поранені

Надійшло 280 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

Унаслідок обстрілів Запорізької області є загиблі та поранені
Наслідки обстрілів росіянами Запорізької області

Унаслідок обстрілів Запорізької області росіянами загинуло двоє осіб.

Про це повідомив в.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін. 

За його словами, ворог атакував село Біленьке. Там FPV-дрон поцілив по об’єкту цивільної інфраструктури, загинув 59-річний чоловік.

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Окрім того, внаслідок російського удару по Хортицькому району Запоріжжя загинула жінка, ще двоє людей поранені.

Ворог атакував безпілотником об’єкт інфраструктури, унаслідок загорівся транспортний засіб.

Водночас співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров інформує, що минулої доби після атак РФ в області одна людина загинула, ще четверо поранені.

Упродовж доби окупанти завдали 910 ударів по 44 населених пунктах регіону.

Ворог спрямував ракетний удар по Запоріжжю.

Війська РФ здійснили 27 авіаційних ударів по Запоріжжю, Зарічному, Комишувасі, Жовтенькому, Одарівці, Новорозівці, Блакитному, Веселянці, Ясній Поляні, Гуляйпільському та Васинівці.

689 безпілотників різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Комишуваху, Річне, Новояковлівку, Бекарівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Преображенку, Новопавлівку, Чарівне, Білогір’я, Червону Криницю, Єгорівку, Новоселівку, Гуляйпільське, Копані, Долинку, Гірке, Верхню Терсу, Рівне, Воздвижівку, Добропілля, Різдвянку, Придорожнє, Косівцеве, Нове Запоріжжя та Тернувате.

Також зафіксовано 4 обстріли з РСЗВ по Павлівці, Єгорівці та Долинці.

189 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Преображенці, Чарівному, Білогір’ю, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Копанях, Верхній Терсі, Воздвижівці, Добропіллю та Косівцевому.

Надійшло 280 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

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