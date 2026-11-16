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Російська армія втратила за добу 2 560 солдатів

Окупанти також втратили два танки (загалом 12 480) та 63 артилерійські системи (52 464).

Російська армія втратила за добу 2 560 солдатів
Російська техніка
Фото: скріншот з відео

Станом на ранок 16 листопада 2026 року російська армія втратила близько 1 625 420 особового складу. 2 560 російських військових було ліквідовано вчора.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Росіяни також втратили минулої доби два танки (загалом 12 480), 23 бойові броньовані машини (25 807) та 63 артилерійські системи (52 464).

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Інші втрати армії окупантів:

  • РСЗВ – 2 278 (+4);
  • засоби ППО –1 762 (+6);
  • літаки – 452;
  • гелікоптери – 356.

Безпілотні системи та ракети:

  • наземні робототехнічні комплекси – 3 166 (+16);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 610 376 (+1 573);
  • крилаті ракети – 5 196.

Морська техніка:

  • кораблі та катери – 35;
  • підводні човни – 2.

Техніка забезпечення:

  • автомобільна техніка та автоцистерни –175 930 (+772);
  • спеціальна техніка – 4 909 (+3).

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