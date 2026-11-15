Президент: Україна зупинила понад 55% російських нафтопереробних спроможностей

"Цілком справедлива наша відповідь на відмову Росії від деескалації та на їхні удари по нашій енергетиці", - вважає глава держави.

Понад 55% російських нафтопереробних спроможностей вдалося зупинити завдяки українським далекобійним санкціям.

Про це у вечірньому відеозверненні 15 листопада повідомив президент Володимир Зеленський.

«Зараз фактично кожного дня є наші результати і загалом на сьогодні ми зупинили вже більше ніж 55% російських нафтопереробних спроможностей. Цілком справедлива наша відповідь на відмову Росії від деескалації та на їхні удари по нашій енергетиці», - розповів глава держави.

Також РФ зазнає великих втрат на полі бою. «За жовтень було більше 50 тисяч російських втрат вбитими та пораненими, за листопад повинен бути аналогічний показник, високий», - додав Зеленський.