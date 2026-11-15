Президент: Україна зупинила понад 55% російських нафтопереробних спроможностей

Понад 55% російських нафтопереробних спроможностей вдалося зупинити завдяки українським далекобійним санкціям.
Про це у вечірньому відеозверненні 15 листопада повідомив президент Володимир Зеленський.
«Зараз фактично кожного дня є наші результати і загалом на сьогодні ми зупинили вже більше ніж 55% російських нафтопереробних спроможностей. Цілком справедлива наша відповідь на відмову Росії від деескалації та на їхні удари по нашій енергетиці», - розповів глава держави.
Також РФ зазнає великих втрат на полі бою. «За жовтень було більше 50 тисяч російських втрат вбитими та пораненими, за листопад повинен бути аналогічний показник, високий», - додав Зеленський.
- Серед останніх масштабних уражень - у ніч на 11 листопада Служба безпеки спільно з іншими складовими Сил оборони уразила портову, нафтову та транспортну інфраструктуру Росії в порту Усть-Луга Ленінградської області. Також під час спецоперації уразили малий ракетний корабель "Буян-М".
- За попередньою інформацією, безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ влучили в інфраструктурні об’єкти термінала "Новатек-Усть-Луга". Там були пошкоджені кілька резервуарів об'ємом по 30 тисяч тонн кожен. Також стався розлив нафтопродуктів.