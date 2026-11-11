У ніч на 11 листопада Служба безпеки спільно з іншими складовими Сил оборони уразила портову, нафтову та транспортну інфраструктуру Росії в порту Усть-Луга Ленінградської області. Також під час спецоперації уразили малий ракетний корабель "Буян-М".

Про це розповіли в СБУ.

За попередньою інформацією, безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ влучили в інфраструктурні об’єкти термінала "Новатек-Усть-Луга". Там пошкоджені кілька резервуарів об'ємом по 30 тисяч тонн кожен. Також стався розлив нафтопродуктів.

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На терміналі "Усть-Луга Ойл" пошкоджена низка резервуарів із нафтопродуктами, там виникла масштабна пожежа. Загоряння також зафіксували на терміналі АТ "Фактор" та залізничній станції Лужська.

Основні пошкодження припали на резервуарні парки, насосні станції, трубопроводи та інфраструктуру перевалки нафти й нафтопродуктів. На об'єктах тривають пожежно-рятувальні роботи.

У Генштабі додають: Усть-Луга є одним із ключових російських портів на Балтиці, у Ленінградській області. Через його термінали йде на експорт російська нафта та нафтопродукти, а виручка від них фінансує виробництво ракет і дронів для ударів по Україні. Саме тому порт уже не вперше опиняється під ударами. У ніч на 11 листопада Сили оборони України знову уразили його інфраструктуру.

Крім того, СБУ спланувала та реалізувала ураження малого ракетного корабля проєкту "Буян-М" "Наро-Фомінськ". Він є носієм крилатих ракет "Калібр" та "Онікс". Корабель спустили на воду у 2022 році.

Також перевіряють інформацію щодо знищення російських бойових вертольотів.

У СБУ зазначили, що продовжують системно завдавати ударів по нафтовій інфраструктурі Росії, щоб скорочувати надходження до російського бюджету, які використовують для фінансування війни проти України.