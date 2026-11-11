У четвер тимчасово обмежать рух транспорту на українсько-румунському кордоні

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12 листопада тимчасово обмежать рух транспорту на українсько-румунському кордоні.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

ДПСУ закликала українців, які планують поїздку через пункт пропуску «Солотвино - Сігету-Мармацієй», врахувати тимчасові обмеження, які триватимуть з 8.00 по 16.00.

«Причина - роботи на румунському боці кордону. Зокрема, запланована заміна модульних кабін, у яких здійснюється прикордонний контроль. Радимо водіям заздалегідь обрати альтернативний маршрут та скористатися найближчим пунктом пропуску «Біла Церква - Сігету-Мармацієй», - зауважили прикордонники.

Також можливе сповільнення проходження контрольних процедур для пішоходів.