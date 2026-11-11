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Генштаб: РФ запустила по Україні понад 3,5 тисячі ударних дронів з початку листопада

Сили оборони знешкодили 3068 безпілотників різних типів, майже половина дронів – реактивні.

Генштаб: РФ запустила по Україні понад 3,5 тисячі ударних дронів з початку листопада
збитий "шахед"
Фото: Генштаб ЗСУ

З 1 по 10 листопада російська армія випустила по Україні 3519 ударних безпілотників. Українські захисники знешкодили 3068 із них.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

За даними військових, Росія застосовувала дрони типів "Шахед", "Гербера" та "Пародія". Серед них було 1695 реактивних безпілотників. Сили оборони знешкодили 1406 таких БпЛА.

Зі звичайних ударних безпілотників росіяни запустили 1824. Українська протиповітряна оборона збила або подавила 1662 з них.

У Генштабі зазначають, що російська армія змінює тактику та дедалі частіше використовує реактивні БпЛА, які є швидшими й небезпечнішими.

Водночас Сили оборони вдосконалюють методи протидії повітряним атакам, нарощують можливості та шукають способи ефективніше знешкоджувати ворожі безпілотники.

  • У ніч на 11 листопада Росія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з акваторії Чорного моря, 163 ударними безпілотниками. ППО збила 14 "Бандеролей" і 130 "шахедів".
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