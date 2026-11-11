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СБУ оголосила підозру російському генералу, який наказав обстріляти житлові квартали Покровська

У лютому 2023 року окупанти вдарили по місту з реактивних систем залпового вогню "Смерч" і "Торнадо-С"   .

СБУ оголосила підозру російському генералу, який наказав обстріляти житлові квартали Покровська
Фото: СБУ

Служба безпеки та прокуратура заочно повідомили про підозру генерал-полковнику РФ Сергію Кузовльову, якого слідство вважає причетним до організації обстрілів житлових кварталів Покровська Донецької області у лютому 2023 року.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними СБУ, російський генерал спланував і віддав наказ атакувати цивільну інфраструктуру міста з реактивних систем залпового вогню "Смерч" і "Торнадо-С".

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Внаслідок одного з таких обстрілів загинули троє мирних жителів, ще 11 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Для атаки Кузовльов залучив підрозділи 439-ї реактивної артилерійської бригади РФ. Російські військові обстрілювали житлові будинки з вогневих позицій у тимчасово окупованій Макіївці.

На момент обстрілів генерал обіймав посаду командувача Південного військового округу РФ. Нині він є командувачем Московського військового округу.

На підставі зібраних доказів СБУ заочно повідомила йому про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством.

Оскільки підозрюваний перебуває на території Росії, правоохоронці продовжують заходи для притягнення його до відповідальності.

У СБУ також нагадали, що раніше заочно повідомили російському військовому про підозру в організації ракетного удару "Іскандером" по кафе у Краматорську в червні 2023 року.

Розслідування проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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