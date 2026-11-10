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ОГП заявив про службове розслідування за новими фактами у справі «Карфаген»

Перевірять, чи могли працівники прокуратури використовувати службові повноваження або статус у приватних інтересах, впливати на службову діяльність інших осіб чи вчиняти інші неправомірні дії.

ОГП заявив про службове розслідування за новими фактами у справі «Карфаген»
Фото: 5.ua

У Офісі генпрокурора розпочали службове розслідування за новими фактами у справі «Карфаген».

Як розповіли у ОГП, в.о генерального прокурора Антон Ковальський видав наказ про проведення службового розслідування за фактами, оприлюдненими під час другого етапу операції.

У заяві йдеться, що підставою стали матеріали медіамоніторингу, зокрема публікації про можливе сприяння невстановлених службових осіб органів прокуратури у поверненні майна, вилученого у кримінальних провадженнях щодо незаконної діяльності кол-центрів і мережі U420.

Під час службового розслідування перевірять, чи могли працівники прокуратури використовувати службові повноваження або статус у приватних інтересах, впливати на службову діяльність інших осіб чи вчиняти інші неправомірні дії.

За результатами перевірки за наявності підстав будуть ухвалювати рішення в межах повноважень Офісу Генерального прокурора.

«Водночас початок службового розслідування не означає, що причетність будь-якої особи до правопорушення уже встановлена», – зазначили в ОГП. 

Деталі операції

  • Операція «Карфаген», про проведення якої НАБУ і САП повідомили 5 вересня, була присвячена викриттю злочинної організації, що діяла в Офісі генпрокурора і займалася наданням «послуг» з покривання нелегальних концентрів в обмін на хабарі. Також їх підозрюють в легалізації незаконно набутого майна.
  • Цього місяця НАБУ і САП заявили про викриття вже другої злочинної організації, до складу якої входили представники СБУ, Нацполу і ОГП. Їх підозрюють у зв'язках наркосиндикатом «Хімпром». Серед осіб, яким уже оголосили підозри за цим епізодом, співробітників ОГП немає – їх встановлюють. 
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