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ВАКС обрав запобіжний захід фігуранту у справі "Карфаген" Сергію Дуці

Його відправили під варту з альтернативою внесення застави у сумі 65 млн гривень.

ВАКС обрав запобіжний захід фігуранту у справі "Карфаген" Сергію Дуці
Сергій Дука
Фото: Центр протидії корупції/Telegram

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід колишньому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергію Дуці.

Про це повідомили у ВАКС.

Суд відправив Дуку під варту із альтернативою внесення застави у сумі 65 млн грн.

У разі внесення застави на нього будуть покладені процесуальні обов’язки. 

Як зазначили в САП, термін тримання Сергія Дуки під вартою – до 02.01.2027.

  • Операція «Карфаген», про проведення якої НАБУ і САП повідомили 5 вересня, була присвячена викриттю злочинної організації, що діяла в Офісі генпрокурора і займалася наданням «послуг» з покривання нелегальних концентрів в обмін на хабарі. Також їх підозрюють в легалізації незаконно набутого майна.
  • На записах НАБУ Сергій Дука фігурує під псевдонімом "Акім". За версією слідства, він знав про діяльність організатора злочинного угруповання на прізвисько "Кримінал" та допомагав йому вирішувати питання не лише в СБУ, а й в Офісі генпрокурора.
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