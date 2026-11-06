ВАКС обрав запобіжний захід фігуранту у справі "Карфаген" Сергію Дуці

Його відправили під варту з альтернативою внесення застави у сумі 65 млн гривень.

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Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід колишньому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергію Дуці.

Про це повідомили у ВАКС.

Суд відправив Дуку під варту із альтернативою внесення застави у сумі 65 млн грн.

У разі внесення застави на нього будуть покладені процесуальні обов’язки.

Як зазначили в САП, термін тримання Сергія Дуки під вартою – до 02.01.2027.

Операція «Карфаген», про проведення якої НАБУ і САП повідомили 5 вересня, була присвячена викриттю злочинної організації, що діяла в Офісі генпрокурора і займалася наданням «послуг» з покривання нелегальних концентрів в обмін на хабарі. Також їх підозрюють в легалізації незаконно набутого майна.