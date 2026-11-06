Клименко: «лікарка» з Петропавлівської Борщагівки відробляла замовлення

Виклик про недопуск до громадянина, що потребував допомоги, зробила жінка, що представилася медиком приватної швидкої з Миколаївської області. Зрештою з'ясувалося, що цієї клініки не існує вже кілька років.

Під час оточення натовпом будівлі, яку в Петропавлівській Борщагівці використовував 1-й корпус Національної гвардії, на місці події перебували одночасно 29 стрімерів, які поширювали відео в соцмережах. Інформація про те, що відбувається, розходилася дуже швидко, і участь в інциденті брали, зокрема, діти та молодь немобілізаційного віку.

Про це під час спілкування з журналістами 6 листопада секретар РНБО Ігор Клименко повідомив у відповідь на запитання кореспондентки LB. Він зазначив, що питання мобілізації для українського суспільства залишається одним з найчутливіших.

«Воно швидко запалює суспільство. На жаль, інформаційно за весь цей час мобілізацію фактично програли. Хто саме? Мабуть, всі разом. І на цьому фоні з’являються такі групи, як от пані “лікарка”. Це люди, які просто заробляють кошти. Тобто пішло замовлення, вони відробляють. Такі досить добре організовані групи. Однозначно державі треба краще працювати по виявленню і попередженню таких провокацій, особливо під час війни», – сказав Клименко.

Контекст

Реклама

У селі Петропавлівська Борщагівка сталися заворушення поблизу будинку, де перебували військові підрозділу Національної гвардії України. На місце прибули правоохоронці, згодом приїхав командувач НГУ Олександр Півненко. У будівлі перебували мобілізовані та декілька військових після СЗЧ.

Біля будівлі з військовими швидко зібрався натовп, оскільки заклик до допомоги «травмованим» мобілізованим активно поширювали в соцмережах. З'ясувалося, що виклик до поліції з повідомленням про недопуск до громадянина зробила жінка, що представилася медиком швидкої, але вона ним не була. Метою було «витягти» одного з військових після СЗЧ.

Натовп вимагав видати їм мобілізованих військовослужбовців, які перебувають на території. Отримавши відмову, вони намагалися несанкціоновано потрапити всередину, були сутички з правоохоронцями. Деякі люди поводилися агресивно, зокрема стосовно командувача Півненка. Розбиратися в ситуації приїхав голова Офісу президента Кирило Буданов. Людей, що представилися родичами мобілізованих, Півненко провів до будівлі й показав, що там немає «катівні», як заявляли в соцмережах. Конфлікт тривав до пізньої ночі.

Жінку, яка вдавала медика швидкої допомоги і зробила заяву про катування людей у підвалі, затримали. З'ясувалося, що за три дні до інциденту вона разом з водієм провела розвідку місцевості біля будинку, який використовувала НГУ. Ця жінка заздалегідь придбала авто швидкої допомоги і вбралася в форму медика.

Голова ОП генерал Буданов сказав, що на момент його прибуття вже було розбито три машини, зібрався натовп приблизно в 500 людей. Він заявив, що був сторонній вплив на ці події.

В 1-му корпусі НГУ засудили неправомірні дії щодо військовослужбовців НГУ, водночас застерегли громадян від перешкоджання роботі військових частин.