Ввечері, 6 листопада, росіяни атакували об'єкт енергетичної інфраструктури в Житомирській громаді.
Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"На місці працюють ремонтні бригади, які оцінюють масштаб пошкоджень обладнання та заходи необхідні для відновлення енергопостачання", - зазначив Бунечко.
Про час необхідний для проведення ремонтних робіт повідомлять після експертної оцінки.
У звʼязку із пошкодженням енергообʼєкта, погіршилася ситуація і з енергозабезпеченням столиці. Також знизився тиск в системі водопостачання Києва.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Він додав, що на станціях, де є така можливість «Київводоканал» перемикає живлення на генератори.