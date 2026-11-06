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Ввечері, 6 листопада, росіяни атакували об'єкт енергетичної інфраструктури в Житомирській громаді.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"На місці працюють ремонтні бригади, які оцінюють масштаб пошкоджень обладнання та заходи необхідні для відновлення енергопостачання", - зазначив Бунечко.

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Про час необхідний для проведення ремонтних робіт повідомлять після експертної оцінки.

У звʼязку із пошкодженням енергообʼєкта, погіршилася ситуація і з енергозабезпеченням столиці. Також знизився тиск в системі водопостачання Києва.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він додав, що на станціях, де є така можливість «Київводоканал» перемикає живлення на генератори.