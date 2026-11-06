Справа «Хімпрому»: Шістьом фігурантам повідомили про підозру щодо діяльності мережі U420

Поліція оголосила підозри шістьом фігурантам справи щодо діяльності мережі U420.

Про це повідомив начальник Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції Дмитро Торгало, передає «РБК-Україна».

За його словами, раніше Нацполіція звернулася до Міністерства охорони здоров'я з ініціативою внести синтетичний канабіноїд ADB-4en-PINACA до переліку заборонених речовин ще у вересні 2025 року. Документування діяльності магазинів тривало з грудня того ж року, а в лютому цього року уряд ухвалив рішення про заборону цієї речовини. Організатори продавали продукцію як сувенірну, оскільки вона ще не була внесена до переліку заборонених.

Торгало розповів, що поліція провела 281 обшук, припинила роботу місць виробництва, фасування та збуту, а також закрила всі магазини U420. Правоохоронці вилучили понад 54 тисячі літрів продукції із вмістом канабідіолу та понад три тонни суміші для джоінтів, а також арештували 416 рахунків і майже чотири мільйони USDT.

«Шістьом фігурантам повідомлено про підозру. Призначено понад 2 800 експертних досліджень, які мають встановити склад вилученої продукції. Їхні результати враховуватимуть під час подальшої правової оцінки дій причетних. Саме тому робота у справі продовжується й після закриття торговельних точок», - підсумував керівник Департаменту боротьби з наркозлочинністю.