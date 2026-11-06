Справа «Хімпрому»: Шістьом фігурантам повідомили про підозру щодо діяльності мережі U420

Поліція оголосила підозри шістьом фігурантам справи щодо діяльності мережі U420.
Про це повідомив начальник Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції Дмитро Торгало, передає «РБК-Україна».
За його словами, раніше Нацполіція звернулася до Міністерства охорони здоров'я з ініціативою внести синтетичний канабіноїд ADB-4en-PINACA до переліку заборонених речовин ще у вересні 2025 року. Документування діяльності магазинів тривало з грудня того ж року, а в лютому цього року уряд ухвалив рішення про заборону цієї речовини. Організатори продавали продукцію як сувенірну, оскільки вона ще не була внесена до переліку заборонених.
Торгало розповів, що поліція провела 281 обшук, припинила роботу місць виробництва, фасування та збуту, а також закрила всі магазини U420. Правоохоронці вилучили понад 54 тисячі літрів продукції із вмістом канабідіолу та понад три тонни суміші для джоінтів, а також арештували 416 рахунків і майже чотири мільйони USDT.
«Шістьом фігурантам повідомлено про підозру. Призначено понад 2 800 експертних досліджень, які мають встановити склад вилученої продукції. Їхні результати враховуватимуть під час подальшої правової оцінки дій причетних. Саме тому робота у справі продовжується й після закриття торговельних точок», - підсумував керівник Департаменту боротьби з наркозлочинністю.
- Напередодні «Слідство.Інфо» писало, що лідер транснаціонального злочинного угруповання «Хімпром» Єгор Левченко на прізвисько «Мексиканець» особисто погрожував Дмитру Торгалу і пропонував $2 млн за його усунення з посади.
- Левченко перебуває в міжнародному розшуку, а також під персональними санкціями РНБО. Наразі підозрюваний переховується від слідства у Мексиці і опинився в центрі нового розслідування українських антикорупційних органів.
- 4 листопада НАБУ і САП опублікували подробиці про викриття в межах операції «Карфаген» нової злочинної організації. До її складу входили правоохоронці та представники криміналітету, а спеціалізувалася вона на забезпеченні роботи нелегальних колцентрів і розповсюдженні наркотиків, а також на економічних злочинах.
- Керівник департаменту детективів НАБУ Олександр Абакумов повідомив, що членами злочинної організації були не менше 12 людей. Серед них: «Кримінал» – ймовірний засновник і керівник, людина з кримінальним минулим і теперішнім. Має три судимості; «Мексиканець» – засновник «Хімпрому». Перебуває в розшуку; підлеглі Криміналу» «Боксер» і Паша, які були виконавцями брудної роботи; «Прайс» – один з керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції; «Консультант» – ще один поліцейський, який, за версією НАБУ, координував окремі напрямки незаконної діяльності, «Акім» – високопосадовець СБУ, що забезпечував захист від уваги з боку колег.