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На Кіровоградщині росіяни атакували транспортну інфраструктуру: є постраждала

На одному з підприємств постраждала працівниця.

На Кіровоградщині росіяни атакували транспортну інфраструктуру: є постраждала
Фото: ДСНС України

наслідок ударів безпілотників виникли пожежі на трьох локаціях у Кропивницькому та Новоукраїнському районах. Одна працівниця підприємства дістала поранення.

Про це повідомляє ДСНС України.

Російські війська протягом дня завдавали ударів по об’єктах транспортної інфраструктури. На одному з підприємств постраждала працівниця.

Через влучання ворожих БпЛА виникли пожежі на трьох локаціях. Рятувальники працювали під загрозою повторних обстрілів.

Наразі всі пожежі ліквідовані.

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