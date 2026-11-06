На Кіровоградщині росіяни атакували транспортну інфраструктуру: є постраждала

На одному з підприємств постраждала працівниця.

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наслідок ударів безпілотників виникли пожежі на трьох локаціях у Кропивницькому та Новоукраїнському районах. Одна працівниця підприємства дістала поранення.

Про це повідомляє ДСНС України.

Російські війська протягом дня завдавали ударів по об’єктах транспортної інфраструктури. На одному з підприємств постраждала працівниця.

Через влучання ворожих БпЛА виникли пожежі на трьох локаціях. Рятувальники працювали під загрозою повторних обстрілів.

Наразі всі пожежі ліквідовані.