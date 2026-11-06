На Кіровоградщині під час нічної атаки росіяни знову били по енергетиці

Інформації про загиблих та постраждалих немає.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російські війська вночі та вранці 6 листопада продовжили атакувати Кіровоградську область. Під ударом знову опинилася енергетична інфраструктура.

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Загиблих і травмованих немає.

Райкович також розповів про стан людей, які постраждали під час російської атаки на Олександрівську громаду ввечері 5 листопада. Усім вчасно надали медичну допомогу. Одного з чоловіків уже виписали з лікарні.