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На Кіровоградщині під час нічної атаки росіяни знову били по енергетиці

Інформації про загиблих та постраждалих немає.

На Кіровоградщині під час нічної атаки росіяни знову били по енергетиці
Атака в Кіровоградській області / Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України Telegram

Російські війська вночі та вранці 6 листопада продовжили атакувати Кіровоградську область. Під ударом знову опинилася енергетична інфраструктура.

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Загиблих і травмованих немає.

Райкович також розповів про стан людей, які постраждали під час російської атаки на Олександрівську громаду ввечері 5 листопада. Усім вчасно надали медичну допомогу. Одного з чоловіків уже виписали з лікарні.

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