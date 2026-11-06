На Кіровоградщині під час нічної атаки росіяни знову били по енергетиці

Російські війська вночі та вранці 6 листопада продовжили атакувати Кіровоградську область. Під ударом знову опинилася енергетична інфраструктура.
Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.
Загиблих і травмованих немає.
Райкович також розповів про стан людей, які постраждали під час російської атаки на Олександрівську громаду ввечері 5 листопада. Усім вчасно надали медичну допомогу. Одного з чоловіків уже виписали з лікарні.
- Увечері 5 листопада російська атака на Олександрівську громаду Кіровоградської області спричинила пожежу в житловому будинку. Тоді постраждали троє людей, усіх доправили до лікарні.