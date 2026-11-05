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ДТЕК: за три доби Росія завдала 78 ударів по енергетичній інфраструктурі

Серйозні пошкодження потребують значних зусиль і часу для відновлення.

ДТЕК: за три доби Росія завдала 78 ударів по енергетичній інфраструктурі
Знищений після обстрілів об'єкт критичної інфраструктури
Фото: тг-канал /Укренерго

Росія постійно змінює тактику обстрілів та збільшує інтенсивність ударів по об'єктах енергетики в Україні

Про це повідомляє ДТЕК

Зазначається, що в 2022 році було 11 масованих атак на енергосистему, спрямованих переважно на електростанції.

А лише за останні три доби - 78 ударів по енергетичній інфраструктурі. Цілями ворога були і електростанції, і об’єкти передачі електроенергії.

"Вже п’ятий рік українська енергосистема працює в умовах постійних атак. Із такими масштабами та тривалістю руйнувань не стикалася жодна енергосистема світу. Серйозні пошкодження потребують значних зусиль і часу для відновлення. Постійні повітряні тривоги та загроза повторних атак ускладнюють роботу енергетиків. Попри це, енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання, щоб знову і знову повертати світло в домівки українців", - йдеться в повідомленні. 

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