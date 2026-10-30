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Росія близько 500 разів атакувала об'єкти енергетики в Україні, де проводять відновлювальні й захисні роботи

Резерв живлення комунальних підприємств, що забезпечують функціонування об'єктів критичної інфраструктури, складає понад 1 ГВт з 1,4. 

Росія близько 500 разів атакувала об'єкти енергетики в Україні, де проводять відновлювальні й захисні роботи
міністр відновлення, інфраструктури і транспорту Микола Калашник
Фото: koda.gov.ua

Росія не припиняє ударів по об'єктах енергетики. Ворог провів уже близько 500 ударів по об'єктах, які будують. Пошкоджено близько 100 одиниць спеціалізованої техніки, 40 будівельників постраждали. 

Про це під час години запитань до уряду в Верховній Раді повідомив міністр інфраструктури та відновлення Микола Калашник. Додаткова потреба для завершення розпочатого і старту будівництва нової черги захисту об'єктів становить близько 60 млрд гривень.

«Заходи з інженерного захисту реалізовуються на 601 елементі. Це великі підстанції, об'єкти тепло- і водопостачання. Стан виконання на сьогоднішній день становить 72 %. Бюджетне фінансування на ці види робіт становить 47 мрлд», – сказав він.

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Зараз збудовано 109 захисних споруд. За умови збереження динаміки в листопаді завершать ще 134 об'єкти, в грудні – 197.

У розподіленій тепловій генерації в роботі 343 об'єкти проєктною потужністю 3,2 ГВт. Близько 1,5 ГВт розраховують ввести в найближчі місяці, ще 800 МВт – в першому кварталі наступного року.

У 14 регіонах реалізують 30 проєктів з водопостачання, що мають забезпечити питною водою близько 10 млн людей. 

Окремо Микола Калашник наголосив на планах ворога проти Києва. Росіяни хочуть пошкодити транспортне сполучення і залишити киян без електроенергії, тепла й води. Виконання Плану стійкості міста забезпечує і сам Київ, і держава. Місто проводить захисні роботи на 14 об'єктах.

«Середня ступінь виконання – 82 %. Там, де центральна влада реалізовує, 26 об'єктів, відсоток складає вищий – 86», – сказав Калашник.

Протягом місяця Росія систематично атакує мости в Україні: Києві, Запоріжжі, Дніпрі й Харкові.

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