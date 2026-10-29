МЗС України відреагувало на призначення росіянина помічником генсека ООН

Призначення російського дипломата очільником напряму розмінування в ООН підриває довіру до організації та підтверджує руйнівний вплив Росії на всю систему ООН.

Таку заяву зробив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Він наголосив, що через тривалу російську агресію Україна перетворилася на найбільш заміновану країну у світі. Попри це, очолювати напрям розмінування в ООН призначили діючого російського посла, який представляв кремлівський режим протягом усього періоду повномасштабної війни.

Тихий зазначив, що рішення передати таку відповідальність представникові держави-агресора викликає тривогу. На його думку, залишається незрозумілим, як Секретаріат ООН поєднує ці факти та на які результати розраховує.

«Покладання такої відповідальності на представника держави-агресора викликає глибоку тривогу та підриває довіру до Організації Об'єднаних Націй. Це призначення підтверджує те, що було відомо вже багато років: незаконне зайняття Росією місця постійного члена Ради Безпеки ООН, який належав Радянському Союзу, отруює всю систему ООН», - наголосив речник МЗС.