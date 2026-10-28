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Арахамія міг впливати на призначення у Верховному Суді та оборонці: розслідування "Слідство.Інфо"

Журналісти дослідили коментарі в Telegram, пов’язані з номерами телефонів Арахамії. У повідомленнях ішлося про його можливий вплив на призначення.

Арахамія міг впливати на призначення у Верховному Суді та оборонці: розслідування "Слідство.Інфо"
Давид Арахамія
Фото: стопкадр з відео "Слідство.Інфо"

Журналісти "Слідство.Інфо" опублікували розслідування про ймовірний вплив голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії на кадрові рішення у владі. 

Журналісти проаналізували коментарі в Telegram-спільнотах, які пов’язані з українським та американським номерами телефону політика.

В одному із випадків у коментарях згадували призначення голови Верховного Суду Всеволода Князєва, керівника "Укроборонпрому" Германа Сметаніна та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна

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Журналісти також знайшли повідомлення про можливі хабарі за призначення на державні посади.

За даними розслідування, у червні 2019 року, наступного дня після з’їзду партії "Слуга народу", профіль, пов’язаний із номером телефону Арахамії, долучився до Telegram-спільноти експертів із продажів Sales Hero.

29 серпня 2019 року, у перший день роботи новообраного парламенту, Арахамія став головою фракції "Слуга народу". У чаті Sales Hero користувач із відповідним номером телефону писав про організацію роботи Верховної Ради та висловлювався щодо можливих кадрових призначень.

Зокрема, в одному з повідомлень ішлося: "Щойно дадуть призначити в ГПУ, буде весело". В іншому користувач написав про суму в чотири мільйони, зазначивши:"Це ж четвертий номер, менш ніж 4 мільйони, навіть не заходь".

У розслідуванні ці повідомлення розглядають у контексті амбіцій користувача впливати на кадрові рішення після приходу партії "Слуга народу" до влади.

У жовтні 2021 року Всеволода Князєва обирають головою Верховного Суду строком на чотири роки. Через п’ять днів після голосування Telegram-канал Shadow Anonymous опублікував досьє на нового очільника суду.

За даними "Слідство.Інфо", під дописом залишив коментар користувач, чий акаунт був прив’язаний до мобільного номера Арахамії. У повідомленні стверджувалося, що Князєв переміг завдяки зв’язкам із головою фракції "Слуга народу".

У травні 2023 року НАБУ та САП повідомили про викриття Князєва у справі щодо одержання неправомірної вигоди в розмірі 2,7 млн доларів. За даними слідства, гроші передавали за ухвалення судового рішення у справі, пов’язаній із Полтавським гірничо-збагачувальним комбінатом, частина якого належала бізнесмену Костянтину Жеваго.

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У квітні 2023 року журналісти також звернули увагу на коментарі користувача, прив’язаного до номера Арахамії, на підтримку бізнесмена Олександра Орлова, який володів ресторанними закладами в Україні.

Раніше Бюро економічної безпеки через суд домоглося арешту ресторанів Queen Country та Queen Kyiv. У коментарі, наведеному в розслідуванні, користувач підтримав Орлова, який публічно засудив війну Росії проти України, відмовився від російського громадянства та виїхав за кордон.

"Кошмарити ресторани під час війни – це не найголовніше завдання правоохоронців. Починати треба з Альфа-Банку, Дерипаски, Ротенбергів тощо", – ішлося в повідомленні.

Окрему увагу журналісти приділили кадровим змінам в оборонній промисловості у 2023 році.

21 березня Олександр Камишін став міністром з питань стратегічних галузей промисловості. У червні президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади генерального директора "Укроборонпрому". Його наступником став Герман Сметанін.

За даними розслідування, за тиждень до першого призначення Сметаніна, 20 червня 2023 року, користувач із номером телефону Арахамії залишив коментар у Telegram, у якому назвав звільнення Гусєва хитрим ходом голови фракції "Слуга народу".

У повідомленні також стверджувалося, що "Укроборонпром" залишився у сфері впливу Арахамії, а Камишіна до уряду привів саме він. Автор коментаря назвав Сметаніна людиною, яка кілька років працювала з Арахамією.

Водночас політичні оглядачі, чиї оцінки навели журналісти, зазначали, що Камишін не був близьким до Арахамії, а подібні повідомлення могли створювати враження про більший вплив голови фракції на людей з оточення колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

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Журналісти зустріли Арахамію біля Верховної Ради та запитали його про коментарі, у яких згадувалися Князєв і Сметанін.

На запитання, що повідомлення залишали в Telegram-спільнотах з акаунта, прив’язаного до його американського номера телефону, політик відповів, що не має Telegram на цьому номері.

"У мене немає аккаунту навіть на цей номер. В WhatsApp-і в мене є такі. В мене Телеграму немає", – сказав Арахамія.

На уточнення журналіста, чи заперечує він, що писав ці коментарі, політик відповів: "Я заперечую, що в мене навіть Телеграм є".

У розслідуванні також звертають увагу на політичну роль Арахамії після відходу Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента.

Співрозмовник журналістів зазначив, що Арахамія фактично зайняв політичний простір, який звільнив Єрмак, і став однією з найвпливовіших людей у владі після президента.

"Давид Арахамія, по суті, фізично і політично зайняв простір, який звільнив Андрій Єрмак", – зазначив він.

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