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Politico: у ЄС зберігаються розбіжності щодо статусу «асоційованого члена» для Канади

Кілька держав відмовилися погодити заяву, в якій міститься це формулювання.

Politico: у ЄС зберігаються розбіжності щодо статусу «асоційованого члена» для Канади
Фото: З відкритих джерел

Станом на вівторок 27 жовтня країни Європейського Союзу не дійшли згоди щодо того, чи пропонувати Канаді статус «асоційованого члена». Кілька держав відмовилися погодити заяву, в якій міститься це формулювання.

Як пише Politico, до саміту між ЄС і Канадою в Монреалі залишилися дві доби. 

Після того як у понеділок під час переговорів між послами країни ЄС не змогли узгодити формулювання заяви, у вівторок вони вдалися до так званої процедури мовчазної згоди. Вона передбачає, що новий текст буде автоматично ухвалений без офіційного засідання чи голосування, якщо до полудня жодна країна не висловить заперечень.

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Однак Німеччина, яка наполягає на повному вилученні терміна «асоційований член» із тексту, стала однією щонайменше з чотирьох країн, які порушили процедуру мовчазної згоди до встановленого терміну. Про це виданню  повідомили двоє дипломатів ЄС.

Це означає, що питання обговорюватимуть у середу на черговій зустрічі послів ЄС, тобто лише за день до початку саміту ЄС і Канади.

Цей розкол демонструє, наскільки неодностайним залишається Євросоюз щодо ідеї «асоційованого членства». 

Минулого місяця президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала такий статус прем’єр-міністру Канади Марку Карні під час свого виступу про стан Євросоюзу в Страсбурзі.

Тоді четверо дипломатів ЄС повідомили виданню POLITICO, що перед озвученням цієї ідеї фон дер Ляєн не консультувалася зі столицями країн-членів.

Фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта, голова дипломатичної служби ЄС Кая Каллас і десятеро єврокомісарів вирушать до Монреаля на саміт із Карні, який відбудеться в четвер і п’ятницю. Його метою є поглиблення звʼязків та співпраці в різних сферах, зокрема торгівлі, енергетиці, освіті й Арктиці.

  • У вересні прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Оттава прагне створити «унікальний альянс» з Європейським Союзом, але не планує вступати до блоку.
  • Від моменту вступу на посаду Карні просуває стратегію, спрямовану на створення "більш незалежної та стійкої економіки" на тлі дедалі більш ворожої політики адміністрації Трампа щодо Канади.
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