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Віцепрезидент США назвав Путіна "дрібним диктатором в істериці"

Цікаве формулювання від другої людини в американській державі.

Віцепрезидент США назвав Путіна "дрібним диктатором в істериці"
Джей Ді Венс
Фото: EPA/UPG

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс під час виступу на мітингу в штаті Монтана несподівано використав доволі жорстку риторику стосовно російського правителя Путіна.

Як пише KTVH, коментуючи зростання цін на газ, республіканець пригадав 2022 рік, коли Росія вторглася в Україну. За його словами, "ціни на енергоносії злітають кожен раз, коли якийсь дрібний диктатор вирішує влаштувати істерику".

Зазвичай в адміністрації Дональда Трампа уникають називати будь-якого з авторитарних керівників держав диктаторами, а тим більше критикувати Путіна, якого господар Білого дому ще й постійно розхвалює за "чудові розмови".

Також дивно чути критику на адресу Кремля з боку Венса, який вважається більш антиукраїнським спікером у Республіканській партії, ніж Трамп та інші люди з його оточення. Віцепрезидент прямо говорив про те, що Україна не буде в НАТО, звинувачував Володимира Зеленського у невдячності, засуджував українські удари по російській енергетиці та визнавав розбіжність в інтересах між Києвом та Вашингтоном.

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