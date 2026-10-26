Він сказав, що можуть бути повторні удари.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний балістичний обстріл Києва і повідомив, що влучання ракет відбулося в людних місцях, поруч немає жодного військового обʼєкта. Також можуть бути повторні удари.

Глава держави написав, що балістика вдарила по території одного із столичних університетів і поруч із ним – фактично по кампусу, по парку «Кіото», території поруч зі станцією метро і житловими будинками.

Наразі невідома точна кількість постраждалих, проте, за словами Зеленського, є жертви та поранені. Тривають рятувальні роботи. Багато пошкоджень, є інформація про те, що під завалами можуть бути люди. Всі служби на місцях та виконують свою роботу.

«Влучання ракет відбулося в дуже людних місцях, і поруч немає жодного військового обʼєкта. Це удар просто по місту, по інфраструктурі. На жаль, можуть бути повторні удари. Триває також атака «шахедами» як проти Києва, так і проти інших наших міст і громад», – зазначив президент.

Він зауважив, що в таких умовах, коли є постійна загроза ударів, штучні затримки ППО для України допомагають терору.

«Важливо, щоб політичні домовленості оперативно реалізовувались на рівні команд. Важливо, щоб було розуміння у партнерів, що Україні потрібні належні інструменти для знищення пускових російської балістики. Це був би найбільш ефективний порятунок життів. Важливо, щоб світ бачив, що Росія не демонструє нічого, крім бажання вбивати та воювати далі. Україна не має залишатися наодинці із цим, і це виключно провина Росії, що війна досі триває і люди досі гинуть. Будь ласка, бережіть себе. Усім партнерам варто бути з Україною, із захистом життя», – додав Зеленський.