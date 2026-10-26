Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський про обстріл Києва: влучання ракет відбулося в людних місцях, поруч немає жодного військового обʼєкта

Він сказав, що можуть бути повторні удари.

Зеленський про обстріл Києва: влучання ракет відбулося в людних місцях, поруч немає жодного військового обʼєкта
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний балістичний обстріл Києва і повідомив, що влучання ракет відбулося в людних місцях, поруч немає жодного військового обʼєкта. Також можуть бути повторні удари. 

Глава держави написав, що балістика вдарила по території одного із столичних університетів і поруч із ним – фактично по кампусу, по парку «Кіото», території поруч зі станцією метро і житловими будинками. 

Наразі невідома точна кількість постраждалих, проте, за словами Зеленського, є жертви та поранені. Тривають рятувальні роботи. Багато пошкоджень, є інформація про те, що під завалами можуть бути люди. Всі служби на місцях та виконують свою роботу. 

«Влучання ракет відбулося в дуже людних місцях, і поруч немає жодного військового обʼєкта. Це удар просто по місту, по інфраструктурі. На жаль, можуть бути повторні удари. Триває також атака «шахедами» як проти Києва, так і проти інших наших міст і громад», – зазначив президент. 

Він зауважив, що в таких умовах, коли є постійна загроза ударів, штучні затримки ППО для України допомагають терору. 

«Важливо, щоб політичні домовленості оперативно реалізовувались на рівні команд. Важливо, щоб було розуміння у партнерів, що Україні потрібні належні інструменти для знищення пускових російської балістики. Це був би найбільш ефективний порятунок життів. Важливо, щоб світ бачив, що Росія не демонструє нічого, крім бажання вбивати та воювати далі. Україна не має залишатися наодинці із цим, і це виключно провина Росії, що війна досі триває і люди досі гинуть. Будь ласка, бережіть себе. Усім партнерам варто бути з Україною, із захистом життя», – додав Зеленський. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies