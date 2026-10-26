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Україна запроваджує режим припинення вогню, щоб провести гуманітарну операцію в Олешках

Режим встановлюється о 03:00 27 жовтня. 

Україна запроваджує режим припинення вогню, щоб провести гуманітарну операцію в Олешках
Зруйновані будинки в Олешках
Фото: соцмережі

Із 03:00 27 жовтня за київським часом Україна запроваджує режим припинення вогню у визначеному районі для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. 

Про це повідомили у Генштабі. 

Режим тиші встановлюють виключно для гуманітарної операції: доставки допомоги жителям, які є на цей час у місті, та підготовки до вільного пересування цивільного населення з Олешок.

Усіх закликають в цей період бути особливо обачними щодо інформації, яку отримують і поширюють, та користуватися офіційними джерелами.

Не варто довіряти неперевіреним повідомленням. Також не варто поширювати чутки щодо маршрутів, часу і місця пересування людей та гуманітарних колон.

Сили оборони України роблять усе можливе для допомоги жителям Олешок та забезпечать виконання відповідних рішень для забезпечення безпеки та порятунку українців, наголошують у Генштабі. 

  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона запропонувала режим тиші в районі окупованих росіянами Олешок на Херсонщині з 27 жовтня.
  • Перед цим Україна та Росія узгодили час припинення вогню для проведення гуманітарної місії в Олешках. Режим тиші має розпочатися 27 жовтня о 3:00 за київським часом. Російська сторона повідомила, що режим тиші діятиме з 4:00 27 жовтня за московським часом, що відповідає 3:00 за Києвом.
  • До узгодження умов припинення вогню долучилися перша леді США Меланія Трамп та її представник, які працювали безпосередньо з керівництвом України та Росії. Вона не виключила свій особистий візит до України.
  • Близько 1 700 людей досі залишаються заблокованими в зруйнованому місті Олешки на Херсонщини, і Росія намагається перетворити цей населений пункт на смертельну пастку. Україна неодноразово закликала забезпечити безпечну евакуацію та міжнародний гуманітарний доступ. Росія ігнорує такі заклики. 
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