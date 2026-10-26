Один з військових прикрив собою цивільних під час атаки російського FPV-дрона.

Військовослужбовці 63-ї окремої механізованої бригади Третього армійського корпусу провели дводенну операцію з евакуації восьми цивільних осіб із Лимана, які опинилися під ворожими обстрілами. Під час атаки російського FPV-дрона один із бійців прикрив собою цивільних і зазнав важкого поранення.

Про це розповіли у Третьому армійському корпусі.

Операцію розпочали після виконання основного бойового завдання бійцями 7-ї роти 3-го механізованого батальйону. Дізнавшись про заблокованих цивільних, військові організували рятувальну місію, яка тривала дві доби в умовах російських засідок і безперервних атак безпілотників.

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На землі працювала зведена ударно-пошукова група за участю українських захисників, а також французьких та американських легіонерів із позивними Флеш, Ковбой, Спад, Чандра та Фанта. Аеророзвідка координувала їхні дії з повітря, прокладала безпечні маршрути та попереджала про ворожі засідки.

Логістику й складну переправу на бронемашинах MaxxPro забезпечили мінометна батарея та підрозділ наземних роботизованих комплексів.

На завершальному етапі евакуації групу виявив і атакував російський FPV-дрон. Один із військовослужбовців прийняв удар на себе, прикривши цивільних тілом. Він зазнав важкого поранення, але врятував людей. Завдяки оперативним діям розвідувального взводу бійця вчасно евакуювали та надали йому медичну допомогу.

Серед вісьмох евакуйованих були літня жінка, троє людей з інвалідністю, які пересувалися на кріслах колісних, а також чоловік із важким пораненням ноги. Усіх доправили до безпечного місця.

У Третьому армійському корпусі закликали жителів прифронтових населених пунктів не відкладати евакуацію.

"Евакуація – це завжди шанс зберегти життя. Ціною надлюдських зусиль, здоров'я, а часом і життя наших воїнів, ми витягуємо людей із самого пекла. Третій армійський корпус вкотре наполегливо закликає громадян: виїжджайте з прифронтових населених пунктів завчасно! Не чекайте, поки порятунок стане неможливим".