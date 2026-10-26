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Сили оборони уразили вузол зв’язку, пункти управління та майстерню БпЛА армії РФ

Українські військові також завдали ударів по складах матеріально-технічних засобів противника на ТОТ.

Сили оборони уразили вузол зв’язку, пункти управління та майстерню БпЛА армії РФ
Фото: Генштаб

25 жовтня та в ніч на 26 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили низку військових об’єктів російської армії.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Сили оборони України уразили вузол зв’язку підрозділу армії РФ у районі Мелітополя Запорізької області. Це порушує зв’язок та управління військами противника.

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Також під удар потрапили пункти управління окупантів у районі Мирнограда Донецької області та поблизу населеного пункту Червоногірка Запорізької області. Це ускладнює координацію російських підрозділів на полі бою.

Крім того, Сили оборони уразили пункт управління безпілотниками противника поблизу населеного пункту Вишневе та майстерню БпЛА в районі Мелітополя на Запоріжжі. За даними військових, це зменшує спроможності російської армії атакувати дронами позиції Сил оборони та прифронтові громади.

Ще одними цілями стали склади матеріально-технічних засобів армії РФ у районах населених пунктів Комісарівка та Катеринівка Луганської області. Знищення запасів ускладнює забезпечення російських підрозділів.

У Силах оборони зазначили, що робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії Росії проти України.

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