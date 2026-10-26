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Defense Tech

Фонд Dignitas відкрив набір на безкоштовний курс із роботи з цивільними дронами для ветеранів

Навчання проходитиме в Києві, Бучанській громаді та Львові

Фонд Dignitas відкрив набір на безкоштовний курс із роботи з цивільними дронами для ветеранів
Фото: Dignitas

Благодійний фонд Dignitas оголосив набір ветеранів і ветеранок на безкоштовний курс із конструювання, ремонту та пілотування цивільних дронів у межах проєкту «Літай». Про це повідомили на сторінці фонду.

Під час навчання учасники опанують паяння, навчаться ремонтувати й пілотувати безпілотники, а також самостійно зберуть дрон і проведуть перші тестові польоти. Після успішного завершення курсу вони отримають сертифікати. Набір на навчання вже триває. Зареєструватися можна за посиланням.

Проєкт «Літай» реалізує благодійний фонд Dignitas за підтримки благодійної організації United Help Ukraine та United Help Ukraine Aid Hub.

Dignitas спеціалізується на технологічній та матеріальній підтримці українських військових, зокрема на забезпеченні дронами, спорядженням та іншими необхідними засобами, а також на навчанні військових і цивільних та підготовці операторів БПЛА. Серед напрямів роботи фонду також є професійне навчання та реабілітація ветеранів, залучення міжнародних партнерів і адвокація інтересів України за кордоном.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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