​У лікарні помер рятувальник із Запоріжжя Артем Ханат, поранений внаслідок російського удару

Лікарі боролися за його життя п'ять днів.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У лікарні помер Артем Ханат – сержант служби цивільного захисту із Запоріжжя. Він дістав поранень під час російської атаки.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Зазначається, що медики п’ять днів боролися за його життя після поранень, але врятувати його на жаль не вдалося.

"Артему назавжди 38. Без чоловіка та батька залишилися дружина, однорічна донечка та двоє неповнолітніх синів", - йдеться в повідомленні.

Ханат присвятив службі шість років. Він працював у Гуляйполі, Василівці, Новомиколаївці та Оріхові. У 2022 році він був нагороджений відзнакою Президента України "За оборону України" за мужність і відданість обов'язку.