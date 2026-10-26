Росіяни створили окремі екіпажі для полювання на українські НРК

Ці екіпажі «полюють» виключно на наземну логістику та цілодобово моніторять дороги, стежки та під'їзні шляхи

Росіяни сформували спеціалізовані екіпажі аеророзвідки та ударних БпЛА, які вистежують і знищують виключно роботизовані комплекси, що доставляють боєприпаси, воду й харчі на передові позиції. Про це повідомили в підрозділі «Оріон» — прикордонній комендатурі швидкого реагування ДПСУ у складі бригади Гвардії наступу «Помста», яка працює на Південно-Куп'янському напрямку.

«Ворог полює на наше залізо запекліше, ніж на бронетехніку, бо розуміє: наші роботи роблять їхню тактику виснаження марною», — каже офіцер групи управління штабу підрозділу Владислав Золотарьов.

Підрозділ «Оріон» виконує завдання на фронті з 2014 року. На Куп'янський напрямок зайшов у травні 2025-го. Підрозділ працює комбінованим парком колісних і гусеничних наземних роботизованих комплексів. За даними підрозділу, у серпні 2026 року «Оріон» посів перше місце за ефективністю в системі DELTA серед підрозділів свого напрямку. За місяць бійці «Оріона» виконали 85 бойових місій, зокрема доправили на передові позиції 30 257 кілограмів вантажу.

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Окремо в «Оріоні» розповіли про чотири успішні евакуаційні місії за допомогою НРК. Один із випадків стався у вересні під Куп'янськом: у військовослужбовця на крайній позиції загострилася виразка шлунка з внутрішньою кровотечею, а підійти звичайною технікою означало отримати влучання FPV-дрона. По пораненого відправили роботизовану платформу, яка пройшла крізь прострілювану зону й доправила його до медиків.

Нагадаємо, за даними DELTA, від початку 2026 року станом на початок вересня зафіксували близько 112 тисяч логістичних та евакуаційних місій НРК. Зокрема, НРК доставляють на позиції боєприпаси, воду та харчування, а також евакуюють поранених українських захисників. Кількість виконаних завдань щомісяця зростала, а у серпні наземні роботизовані комплекси виконали у 3,3 раза більше логістичних та евакуаційних місій, ніж у січні.

Раніше у Міноборони наголошували, що потреба в наземних роботизованих комплексах неухильно зростає. Щоб суттєво розширити їх застосування на лінії фронту, Міністерство оборони України значно збільшило обсяги закупівель і визначений рівень потреби в НРК у цьому році.

Зокрема, понад 22 000 одиниць НРК вже законтрактовано, що майже вдвічі перевищує показники за весь попередній рік. Також військовослужбовці вже замовили НРК майже на 1,9 млрд гривень через маркетплейс Brave1 Market за програмою єБали.