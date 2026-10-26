«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
ГоловнаСуспільствоВійна
Спецтема
Defense Tech

Росіяни створили окремі екіпажі для полювання на українські НРК

Ці екіпажі «полюють» виключно на наземну логістику та цілодобово моніторять дороги, стежки та під'їзні шляхи

Росіяни створили окремі екіпажі для полювання на українські НРК
Фото: Frontline Robotics

Росіяни сформували спеціалізовані екіпажі аеророзвідки та ударних БпЛА, які вистежують і знищують виключно роботизовані комплекси, що доставляють боєприпаси, воду й харчі на передові позиції. Про це повідомили в підрозділі «Оріон» — прикордонній комендатурі швидкого реагування ДПСУ у складі бригади Гвардії наступу «Помста», яка працює на Південно-Куп'янському напрямку.

«Ворог полює на наше залізо запекліше, ніж на бронетехніку, бо розуміє: наші роботи роблять їхню тактику виснаження марною», — каже офіцер групи управління штабу підрозділу Владислав Золотарьов.

Підрозділ «Оріон» виконує завдання на фронті з 2014 року. На Куп'янський напрямок зайшов у травні 2025-го. Підрозділ працює комбінованим парком колісних і гусеничних наземних роботизованих комплексів. За даними підрозділу, у серпні 2026 року «Оріон» посів перше місце за ефективністю в системі DELTA серед підрозділів свого напрямку. За місяць бійці «Оріона» виконали 85 бойових місій, зокрема доправили на передові позиції 30 257 кілограмів вантажу. 

Реклама

Окремо в «Оріоні» розповіли про чотири успішні евакуаційні місії за допомогою НРК. Один із випадків стався у вересні під Куп'янськом: у військовослужбовця на крайній позиції загострилася виразка шлунка з внутрішньою кровотечею, а підійти звичайною технікою означало отримати влучання FPV-дрона. По пораненого відправили роботизовану платформу, яка пройшла крізь прострілювану зону й доправила його до медиків.

Нагадаємо, за даними DELTA, від початку 2026 року станом на початок вересня зафіксували близько 112 тисяч логістичних та евакуаційних місій НРК. Зокрема, НРК доставляють на позиції боєприпаси, воду та харчування, а також евакуюють поранених українських захисників. Кількість виконаних завдань щомісяця зростала, а у серпні наземні роботизовані комплекси виконали у 3,3 раза більше логістичних та евакуаційних місій, ніж у січні.

Раніше у Міноборони наголошували, що потреба в наземних роботизованих комплексах неухильно зростає. Щоб суттєво розширити їх застосування на лінії фронту, Міністерство оборони України значно збільшило обсяги закупівель і визначений рівень потреби в НРК у цьому році.

Зокрема, понад 22 000 одиниць НРК вже законтрактовано, що майже вдвічі перевищує показники за весь попередній рік. Також військовослужбовці вже замовили НРК майже на 1,9 млрд гривень через маркетплейс Brave1 Market за програмою єБали.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies