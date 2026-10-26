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На Харківщині від атак РФ постраждали шестеро людей, зокрема підліток

Росіяни атакували 19 населених пунктів.

На Харківщині від атак РФ постраждали шестеро людей, зокрема підліток
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 18 населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілів постраждали 6 людей, зокрема дитина.

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у Харкові зазнали гострої реакції на стрес 60-річний чоловік і 14-річний хлопець. У сел. Краснопавлівка Лозівської громади поранені жінки 51 і 71 років, а у м. Ізюм травмовані чоловіки 72 і 52 років.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 1 РСЗВ;
  • 2 КАБ;
  • 7 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Молнія»;
  • 2 fpv-дрони;
  • 15 БпЛА (тип встановлюється).
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Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджено 4 вантажні автомобілі, автомобіль, будівлю інтернет-магазину, адмінбудівлю. 

У Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарчу споруду у сел. Золочів, автомобіль в с. Довжик, автомобіль екстреної медичної допомоги у с. Карасівка.

В Ізюмському районі пошкоджено електромережі, приватний будинок, гараж у с. Оскіл, 2 складські будівлі у с. Архангелівка та м. Барвінкове, 2 приватні будинки у с. Капитолівка та приватний будинок в м. Ізюм. 

У Харківському районі пошкоджено електромережі та приватні будинки у м. Мерефа, складську будівлю, приватний будинок в с. Котляри, 2 цивільні підприємства у с. Вільшани та м. Дергачі. 

У Лозівському районі пошкоджено гуртожиток у сел. Краснопавлівка і господарчу споруду в с. Лиманівка.

У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок у с. Миколаївка. 

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 53 людини. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 66 330 людей.

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