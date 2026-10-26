Вчора армія РФ втратила майже 2000 солдатів та 18 артсистем

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1990 солдатів, танк, 4 бойові броньовані машини, 18 артилерійських систем, 2 РСЗВ, систему ППО , наземний роботизований комплекс, 322 штук автомобільної техніки і автоцистерн та 2 одиниці спецтехніки.
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом
на 26 жовтня 2026 року.
Особовий склад: близько 1 580 440 (+1 990) осіб.
Озброєння та військова техніка:
- Танки: 12 448 (+1)
- Бойові броньовані машини: 25 609 (+4)
- Артилерійські системи: 51 632 (+18)
- РСЗВ: 2 239 (+2)
- Засоби ППО: 1 726 (+1)
- Літаки: 449
- Гелікоптери: 356.
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 018 (+1)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 582 458 (+1 656)
- Крилаті ракети: 5 138.
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2.
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 167 240 (+322)
- Спеціальна техніка: 4 858 (+2).
Дані уточнюються.