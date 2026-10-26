Вчора армія РФ втратила майже 2000 солдатів та 18 артсистем

на 26 жовтня 2026 року.

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1990 солдатів, танк, 4 бойові броньовані машини, 18 артилерійських систем, 2 РСЗВ, систему ППО , наземний роботизований комплекс, 322 штук автомобільної техніки і автоцистерн та 2 одиниці спецтехніки.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 580 440 осіб.

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