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Вчора армія РФ втратила майже 2000 солдатів та 18 артсистем

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 580 440 осіб. 

Вчора армія РФ втратила майже 2000 солдатів та 18 артсистем
Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1990 солдатів, танк, 4 бойові броньовані машини, 18 артилерійських систем, 2 РСЗВ, систему ППО , наземний роботизований комплекс, 322 штук автомобільної техніки і автоцистерн та 2 одиниці спецтехніки. 

Про це повідомили у Генштабі

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом

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на 26 жовтня 2026 року.

Особовий склад: близько 1 580 440 (+1 990) осіб. 

Озброєння та військова техніка:

  • Танки: 12 448 (+1)
  • Бойові броньовані машини: 25 609 (+4)
  • Артилерійські системи: 51 632 (+18)
  • РСЗВ: 2 239 (+2)
  • Засоби ППО: 1 726 (+1)
  • Літаки: 449
  • Гелікоптери: 356.

Безпілотні системи та ракети:

  • Наземні робототехнічні комплекси: 3 018 (+1)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 582 458 (+1 656)
  • Крилаті ракети: 5 138.

Морська техніка:

  • Кораблі та катери: 35
  • Підводні човни: 2.

Техніка забезпечення:

  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 167 240 (+322)
  • Спеціальна техніка: 4 858 (+2).

Дані уточнюються.

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