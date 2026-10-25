Ворог понад 40 разів атакував три райони області, бив безпілотниками та артилерією.

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Унаслідок обстрілів Дніпропетровської області росіянами одна людина дістала поранень, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Ворог понад 40 разів атакував три райони області, бив безпілотниками та артилерією.

У Дніпрі пошкоджена інфраструктура.

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У Солонянській громаді Дніпровського району понівечена приватна оселя. У Миколаївській громаді – інфраструктура.

У Синельниківському районі ворог бив по Миколаївській громаді. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили 30-річного чоловіка.

На Нікопольщині росіяни цілили по райцентру, Марганецькій, Мозолевській, Мирівській, Томаківській, Червоногригорівській та Покровській громадах. Пошкоджені приватні будинки, інфраструктура, сільгосптехніка, пасажирський автобус.

Раніше стало відомо, що російський безпілотник вдарив по Синельниковому Дніпропетровської області. Загинули четверо людей, ще щонайменше 13 дістали поранення. Серед постраждалих – 11-річна дівчинка. Внаслідок атаки в багатоповерховому будинку спалахнула пожежа на четвертому поверсі, також пошкоджені магазин та автомобілі.