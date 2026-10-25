На Сумщині внаслідок російських атак постраждала людина

Під обстрілами опинилися цивільна інфраструктура, сільськогосподарська техніка та приватне домоволодіння.

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На Сумщині внаслідок російських атак травмувалася одна людина. Про це повідомляє ДСНС України.

Під обстрілами РФ опинилися об’єкт цивільної інфраструктури, сільськогосподарська техніка та нежитлова споруда у Свеській і Степанівській громадах, а також приватне домоволодіння в Ямполі.

Рятувальники ліквідували всі пожежі та обстежили території. Відомо про одну постраждалу.

Через загрозу повторних атак роботи доводилося тимчасово призупиняти.