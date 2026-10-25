На Сумщині внаслідок російських атак постраждала людина

На Сумщині внаслідок російських атак травмувалася одна людина. Про це повідомляє ДСНС України.
Під обстрілами РФ опинилися об’єкт цивільної інфраструктури, сільськогосподарська техніка та нежитлова споруда у Свеській і Степанівській громадах, а також приватне домоволодіння в Ямполі.
Рятувальники ліквідували всі пожежі та обстежили території. Відомо про одну постраждалу.
Через загрозу повторних атак роботи доводилося тимчасово призупиняти.
- У Сумській області внаслідок російських обстрілів загинула 31-річна жінка, є постраждалі серед мирних жителів.