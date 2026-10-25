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РФ атакувала одне з вугледобувних підприємств "ДТЕК Енерго" на Дніпропетровщині

Унаслідок ворожого удару загинув водій ДТЕК.

РФ атакувала одне з вугледобувних підприємств "ДТЕК Енерго" на Дніпропетровщині
Ворог атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК на Дніпропетровщині
Фото: ДТЕК

У ніч проти 25 жовтня російські війська атакували одне з вугледобувних підприємств "ДТЕК Енерго" на Дніпропетровщині. Внаслідок влучання дрона у вантажний автомобіль загинув водій підприємства Віталій Щербина. 

Про це повідомила Група ДТЕК.

"У ніч проти 25 жовтня ворог атакував одне з вугледобувних підприємств ДТЕК Енерго на Дніпропетровщині. Ворожий дрон влучив у вантажний автомобіль. Загинув наш колега — водій Віталій Щербина", — ідеться у повідомленні.

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Фото: ДТЕК

На момент атаки чоловік виконував службові обов’язки.

Віталій Щербина присвятив професії 29 років, із них 18 працював на підприємстві ДТЕК Енерго. Колеги поважали його за досвід, відповідальність і сумлінну працю.

У Віталія Щербини залишилися син і донька.

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