РФ атакувала одне з вугледобувних підприємств "ДТЕК Енерго" на Дніпропетровщині

У ніч проти 25 жовтня російські війська атакували одне з вугледобувних підприємств "ДТЕК Енерго" на Дніпропетровщині. Внаслідок влучання дрона у вантажний автомобіль загинув водій підприємства Віталій Щербина.
Про це повідомила Група ДТЕК.
"У ніч проти 25 жовтня ворог атакував одне з вугледобувних підприємств ДТЕК Енерго на Дніпропетровщині. Ворожий дрон влучив у вантажний автомобіль. Загинув наш колега — водій Віталій Щербина", — ідеться у повідомленні.
На момент атаки чоловік виконував службові обов’язки.
Віталій Щербина присвятив професії 29 років, із них 18 працював на підприємстві ДТЕК Енерго. Колеги поважали його за досвід, відповідальність і сумлінну працю.
У Віталія Щербини залишилися син і донька.
- Унаслідок російських атак на Дніпропетровську область упродовж доби загинули троє людей, ще 15 дістали поранень, серед них – 11-річна дівчинка. Ворог понад 20 разів атакував три райони області безпілотниками та авіабомбою.