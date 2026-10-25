Головне за ніч та ранок неділі, 25 жовтня: атака на Вінницю, понад 190 боєзіткнень, ситуація в Олешках, вибухи і пожежі на Росії

Нічні повітряні атаки , 193 бойових зіткнення, бої на Костянтинівському, Гуляйпільському та Покровському напрямках, ворожі обстріли, проміжні вибори в США.

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Уранці 25 жовтня російський безпілотник влучив у житлову п’ятиповерхівку у Вінниці. Внаслідок удару постраждали шестеро людей, одного з них госпіталізували.

У будинку сталися руйнування між другим і третім поверхами. Чотири квартири повністю знищені, також пошкоджено автомобілі, припарковані поруч. Рятувальники врятували з будинку шістьох мешканців.

Унаслідок масованої російської атаки у Вінницькій області також пошкоджено об’єкти критичної та цивільної інфраструктури й приватні домоволодіння.

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Крім того, пошкоджено приватний пансіонат для людей похилого віку. Звідти евакуювали 15 підопічних. Психологиня ДСНС надала людям допомогу.

Усі осередки займання ліквідували. До ліквідації наслідків атаки залучили понад 60 надзвичайників і 14 одиниць техніки.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 193 боєзіткнення.

Ворог тисне на Костянтинівському (13 атак), Покровському (16) та Гуляйпільському (13) напрямках.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1850 російських військових. Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,57 млн осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Кількість загиблих унаслідок удару російського безпілотника по Синельниковому Дніпропетровської області зросла до чотирьох. Ще щонайменше 13 дістали поранення. Серед постраждалих – 11-річна дівчинка.

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Унаслідок атаки в багатоповерховому будинку спалахнула пожежа на четвертому поверсі. Також пошкоджені магазин та автомобілі.

Більше інформації – в новині.

З 18:00 24 жовтня та уночі 25 жовтня російські війська атакували Україну 153 ударними безпілотниками типу Shahed, зокрема 92 реактивними, а також дронами S8000 "Бандероль", "Дань-Т", "Гербера" та безпілотниками-імітаторами типу "Пародія".

Запуски здійснювали з напрямків Брянська, Орла, Курська та Міллерового в Росії, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в окупованому Криму, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 08:00 Сили ППО збили або подавили 119 ворожих безпілотників типу Shahed, зокрема 64 реактивні, "Гербера" та дрони інших типів. Ще дев’ять ударних безпілотників залишалися в повітрі, бойова робота тривала.

Влучання засобів повітряного нападу противника зафіксували на 15 локаціях. Падіння уламків збитих дронів зафіксували ще на дев’яти локаціях.

У ніч проти неділі, 25 жовтня, безпілотники атакували центральну частину російського Бєлгорода. Після атаки спалахнула масштабна пожежа, повідомляє Telegram-канал Exilenova+ із посиланням на мера міста Валентина Демидова.

За словами Демидова, унаслідок атаки в Бєлгороді пошкоджено будинки та автомобілі. Крім того, за даними моніторингових каналів, імовірно, зафіксовано влучання в місцевий торговельно-розважальний центр.

У місті Березники Пермського краю Росії Сили оборони атакували хіміко-металургійний комбінат "АВИСМА".

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Підприємство є найбільшим у РФ виробником титанової губки, яку використовують для виготовлення титанових сплавів в авіації та ракетобудуванні.

Морські піхотинці спільно з підрозділами-побратимами, які обороняють Україну у складі УВ(с) "Південь", доставили близько 4 тонн гуманітарної допомоги мешканцям тимчасово окупованих Олешок Херсонської області.

До гуманітарної операції долучилися 34 окрема бригада морської піхоти "Борисфен", 11 бригада Національної гвардії України, 34 полк НГУ та 79 прикордонний загін. Військові за допомогою безпілотників доставили до міста продукти харчування та необхідні медикаменти.

За даними розвідки, Росія готує в Олешках десятки постановочних відео. Місцевих жителів планують змушувати записувати заяви про нібито задовільні умови життя, забезпечення їжею та вдячність окупантам. У бригаді наголошують, що такі примусові заяви не відображають реального становища людей. Мешканці Олешок потребують продовольства, ліків, безпечного доступу до гуманітарної допомоги та можливості виїхати з міста.

Військові зазначають, що доставлена допомога є необхідною підтримкою, однак потреби місцевих жителів залишаються значно більшими.

У МВС повідомили, , що бійці НГУ доправили 15 пакунків дитячого харчування загальною вагою понад 600 кілограмів.

Колишній президент США Барак Обама 24 жовтня виступив на передвиборчих мітингах у Клівленді та Детройті, де розкритикував адміністрацію чинного президента Дональда Трампа. Він звинуватив її в хаосі, жорстокості та корупції, а також заявив, що Трамп втягнув країну в економічно болісну війну в Ірані, "якої ніхто не просив", повідомляє The New York Times.

За оцінкою видання, колишній президент давно не критикував свого наступника настільки різко.

Обама також заявив, що адміністрацію Трампа визначає "некомпетентність, якої ми ще не бачили в сучасній історії". За його словами, Америка ще не мала президента, який би "так шалено відзначився у відвертому шахрайстві".

На думку Обами, Трамп більше переймається ремонтом Білого дому, ніж потребами американців. Він висміяв золоте оздоблення резиденції та пожартував, що президенту місце на HGTV – американському телеканалі про ремонт і дизайн житла.

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Трамп, який того ж дня достроково проголосував у Флориді, у відповідь назвав Обаму "нікудишнім президентом" і заявив, що його досягнення перевершують здобутки попередників.

"Ми живемо в золотий вік Америки", – сказав президент, закликаючи виборців підтримати республіканців заради зниження податків, скорочення злочинності та поліпшення економіки.

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