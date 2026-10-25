Сили оборони уразили російські РЛС, командні пункти та скупчення живої сили

Удари завдали 24 жовтня та в ніч на 25 жовтня на території Росії й тимчасово окупованих територіях України.

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Підрозділи Сил оборони України 24 жовтня та в ніч на 25 жовтня уразили радіолокаційні станції, командні пункти та місця зосередження живої сили російських військ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, уражено радіолокаційні станції російської армії поблизу населених пунктів Гостищево та Курганне Бєлгородської області РФ.

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Ураження РЛС створює прогалини в радіолокаційному полі противника та розширює можливості Сил оборони України застосовувати безпілотні системи на всіх рівнях.

Також українські підрозділи завдали ударів по пункту управління підрозділу окупантів поблизу Тарасівки Запорізької області та командно-спостережному пункту в районі Голої Пристані на Херсонщині.

За даними Генштабу, це порушує управління військами РФ та ускладнює координацію її підрозділів на полі бою.

Крім того, уражено місця зосередження живої сили противника поблизу населених пунктів Миколаївка та Новоукраїнка Донецької області, а також у районах Бердянська, Охрімівки й Тарасівки на Запоріжжі.

У Генштабі наголосили, що робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії Росії проти України.