На Сумщині через російські обстріли загинула жінка, є постраждалі

У Сумській області внаслідок російських обстрілів загинула 31-річна жінка, є постраждалі серед мирних жителів. Під ударами були 18 громад, пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

У Буринській громаді внаслідок удару по території ферми загинула жінка, травмувався 18-річний чоловік. Ще три жінки віком 65, 54 та 61 рік зазнали гострої реакції на стрес. На фермі знищено приміщення, загинула та була поранена велика рогата худоба, також пошкоджено автомобіль.

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У Глухівській громаді внаслідок влучання російського БпЛА вранці 24 жовтня 74-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. До медичного закладу також звернувся 48-річний чоловік, травмований 23 жовтня під час удару дрона по автомобілю.

У Краснопільській громаді через удар ворожого дрона постраждав 39-річний чоловік — у нього гостра реакція на стрес. У Боромлянській громаді внаслідок влучання БпЛА в автомобіль травмувалися три жінки віком 68, 56 та 36 років.

Загалом із ранку 24 жовтня до ранку 25 жовтня російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 33 населених пунктах у 18 територіальних громадах області. Найбільше атак зафіксували в Сумському та Шосткинському районах.

Під ударами були Сумська, Степанівська, Миколаївська сільська, Миропільська, Краснопільська, Юнаківська, Березівська, Есманьська, Глухівська, Шосткинська, Свеська, Середино-Будська, Хутір-Михайлівська, Буринська, Новослобідська, Путивльська, Боромлянська та Охтирська громади.

Російські війська застосовували артилерію, міномети, FPV-дрони, безпілотники, керовані авіабомби та завдавали ракетних ударів.

Унаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру:

Шосткинська громада: автомобіль і приміщення спортивного закладу.

Глухівська громада: житлові будинки та об’єкт цивільної інфраструктури.

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Миколаївська сільська громада: приватний житловий будинок.

Краснопільська громада: приватний житловий будинок.

Охтирська громада: приватний житловий будинок, нежитлові приміщення та промислове обладнання.

Степанівська громада: нежитлове приміщення, об’єкт цивільної інфраструктури, транспортний засіб і господарська споруда.

Середино-Будська громада: приватні житлові будинки та господарські споруди — пошкоджені й зруйновані.

Боромлянська громада: автомобіль.

Свеська громада: нежитлова споруда та автомобіль.

Березівська громада: приватний житловий будинок.

За даними Сумської ОВА, повітряна тривога в області протягом доби тривала 19 годин 22 хвилини.