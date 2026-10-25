Киргизстан, Казахстан і Кенія вимагають повернення громадян, завербованих до армії РФ

Чоловіків, які приїжджають до РФ на заробітки, обманом вербують до росармії.

Киргизстан, Казахстан і Кенія намагаються домогтися повернення своїх громадян, які опинилися в російській армії та були залучені до війни проти України. В окремих випадках ідеться про можливий обман або примус під час вербування.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Міністр закордонних справ Киргизстану Жеенбек Кулубаєв заявив, що відомство отримує повідомлення про примушування громадян країни до підписання контрактів із міноборони Росії. За його словами, це відбувається, зокрема, у військкоматах і слідчих ізоляторах. Якщо інформація надходить вчасно, дипломати намагаються запобігти відправленню людей на фронт.

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Казахстан також веде переговори з Росією щодо повернення своїх громадян із зони бойових дій. Дипломатичне відомство реагує на звернення людей, які хочуть повернутися додому.

За повідомленнями родичів одного з казахстанців, чоловік приїхав до Росії на заробітки, однак після скарг на умови праці його та інших чоловіків відвезли до військкомату й змусили підписати контракт.

Кенія, своєю чергою, домагається повернення громадян, які воювали на боці Росії та потрапили в український полон. Міністр закордонних справ країни Мусалія Мудаваді розповів, що чоловікам обіцяли роботу водіями, охоронцями або кухарями, але натомість вони опинилися в російській армії.

У Службі зовнішньої розвідки зазначають, що вербування іноземців для війни проти України стає не лише гуманітарною, а й дипломатичною проблемою для Росії. Уряди інших держав дедалі частіше порушують питання повернення своїх громадян, які опинилися в російській армії за обставин, що можуть свідчити про обман або примус.