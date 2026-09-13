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Росія завербувала понад 28 тисяч іноземних найманців, – ГУР

Україна намагається зупинити російський рекрутинг за кордоном.

Росія завербувала понад 28 тисяч іноземних найманців, – ГУР
Фото: ЦНС

Росія системно залучає іноземців до війни проти України, щоб компенсувати втрати на фронті. За оцінками української воєнної розвідки, держава-агресор уже завербувала понад 28 тисяч іноземних найманців.

Про це начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Олег Іващенко повідомив в інтерв’ю The Times.

За його словами, Україна намагається зупинити російський рекрутинг за кордоном.

"Ми працюємо над тим, щоб це зупинити, передаючи інформацію відповідним службам безпеки та розвідки. Також проводимо некінетичні операції, щоб інформувати населення відповідних країн",  сказав Іващенко.

Начальник ГУР також заявив, що Росія продовжує нарощувати військову співпрацю з Північною Кореєю.

За даними української розвідки, нині в Курській області Росії перебувають близько 8 тисяч військових КНДР. У перспективі їхня кількість може зрости приблизно до 50 тисяч.

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