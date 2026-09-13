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ЦПД: На окупованих територіях РФ посилює пропаганду війни серед молоді

Окупанти намагаються нав’язати молоді образи місцевих зрадників як "героїв".

ЦПД: На окупованих територіях РФ посилює пропаганду війни серед молоді
Фото: Центр протидії дезінформації

На тимчасово окупованих територіях України росіяни посилюють пропаганду війни та ідеологічний тиск на дітей і молодь. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Окупанти активно використовують для цього пропагандистські виставки. Зокрема, у Скадовську на Херсонщині відкрили експозицію з портретами місцевих колаборантів, а в Довжанську на Луганщині – пересувну виставку про учасників війни проти України.

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До створення таких робіт залучають дітей і молодь. На самі заходи масово привозять студентів місцевих навчальних закладів, причому, за даними ЦПД, характер цих відвідувань явно не є добровільним.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що через такі заходи окупанти намагаються глорифікувати війну, нав’язати молоді образи місцевих зрадників та учасників війни як "героїв" і створити штучне відчуття спільної історії з Росією.

"Через подібні заходи ворог здійснює мілітаризацію свідомості молоді на окупованих територіях", – наголошують у ЦПД.

За даними Центру, примушуючи дітей малювати та відвідувати пропагандистські виставки, росіяни прагнуть сформувати лояльне до Кремля покоління та підготувати майбутній мобілізаційний ресурс для РФ.

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