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Зеленський: РФ за тиждень випустила по Україні близько 2100 дронів, 1700 КАБів та 78 ракет

Росіяни намагаються розбити економіку України та зруйнувати життя людей.

Зеленський: РФ за тиждень випустила по Україні близько 2100 дронів, 1700 КАБів та 78 ракет
наслідки атаки РФ по Одесі
Фото: ДСНС України

Лише за цей тиждень Росія випустила по Україні близько 2100 дронів, майже 1700 керованих авіабомб і 78 ракет різних типів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Лише за цей тиждень Росія випустила по Україні близько 2100 дронів. Значна частина з них — саме реактивні “шахеди”, якими росіяни намагаються розбити економіку та зруйнувати життя людей", — заявив Зеленський.

За його словами, російські війська також застосували майже 1700 керованих авіабомб та 78 ракет різних типів.

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"Сьогодні вночі та вранці були удари по енергетиці, Укрзалізниці, бізнесах та звичайних житлових будинках. Атакували Одесу ракетами та дронами", — зазначив президент.

Зеленський додав, що в багатьох західних областях України тривають відновлювальні роботи після нічних атак.

"Зокрема, всі необхідні служби працюють біля українсько-польського кордону на Волині, де росіяни демонстративно спалили локомотив потяга й пошкодили заправку дроновим ударом", — повідомив він.

Президент наголосив, що українці щодня протистоять російській агресії, аби вона не поширилася далі.

"Саме щоб ці удари не пішли далі, у Європу, кожного дня борються українці та українки, віддають свої життя і не дають агресії розширюватися", — сказав Зеленський.

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Він також назвав російський тероризм спільною загрозою для багатьох країн.

"Російський тероризм — це спільна загроза для багатьох, але розбити його точно можна й потрібно в Україні", — наголосив президент.

Зеленський подякував усім, хто допомагає Україні захищати небо та підтримує українців.

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