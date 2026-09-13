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Сили оборони уразили два російські НПЗ та місце запуску ударних дронів

Робота по ключових військових цілях Росії триває.

Сили оборони уразили два російські НПЗ та місце запуску ударних дронів
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 13 вересня Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Славянский" у Слов’янську-на-Кубані Краснодарського краю РФ. На території підприємства зафіксували пожежу.

Ураження підтвердив Генштаб ЗСУ.

"Славянский" є одним із найбільших незалежних НПЗ на півдні Росії. Його потужність переробки становить близько 5,2 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє, зокрема, автомобільні бензини, мазут, вакуумний газойль та авіаційний гас і залучене до забезпечення потреб російських військ.

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Також уражено НПЗ "Танеко" в Нижньокамську у Татарстані. На підприємстві зафіксували займання одного з резервуарів.

Крім того, у Міллеровому Ростовської області уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників російських військ.

За результатами аналізу додаткових даних встановлено, що 11 вересня на Саратовському НПЗ у Саратові було пошкоджено технологічну установку первинної переробки нафти ЕЛЗУ-АВТ-6 та ділянку магістрального трубопроводу.

У Силах оборони зазначили, що робота по ключових військових цілях Росії триває.

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