Ми попросили сімейну лікарку-пульмунологиню медичної мережі «Добробут» Вікторію Терещенко відповісти на найбільш поширені запитання і тривоги. Далі — її пряма мова.

Ми регулярно бачимо подібні досвіди та запитання українців у соцмережах, особливо після чергових гучних ночей.

«Кашляю на вулиці, після прильоту смердить гореним», «Все в диму, вікна треба зачиняти? А кондиціонер можна?». «Я захворію, якщо буду дихати таким повітрям часто?».

Фото: надано 'Добробутом' Лікарка Вікторія Терещенко

Як повітря після вибухів і пожеж впливає на наші дихальні шляхи?

Дим після вибуху – це суміш газів і дрібних частинок, які проникають глибоко в легені. Частина навіть потрапляє в кров.

Найчастіше люди відчувають кашель, подразнення очей і горла, головний біль, іноді задишку.

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У тих, хто вже має астму чи хвороби серця, стан може погіршитися помітніше, ніж у здорової людини.

А як тут впливає склад самого диму?

Склад диму залежить від того, що горить. Найтиповіші речовини — чадний газ, оксиди азоту і сірки.

Якщо відчуваємо запах гарі, це шкодить системі дихання?

Запах – це сигнал, а не показник дози.

Чи варто зачиняти вікна?

Так радив у Києві після обстрілів Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Фото: Марина Сингаївська дим від влучання дрона в Подільському районі Києва

Чи можна вмикати кондиціонер?

Можна, але кондиціонер має бути з функцією фільтрації повітря. Якщо він просто затягує вуличне повітря без фільтру, толку від нього немає.

Як обрати фільтри для кондиціонера й очищувача?

Для очищувача повітря шукайте позначку HEPA. Це фільтр, який затримує до 99,97% частинок розміром від 0,3 мікрона, і саме такий тип для дрібних часточок диму рекомендує американське агентство з охорони довкілля EPA. В Європі відповідник це HEPA класу H13.

Для кондиціонера чи центральної вентиляції дивіться на рейтинг MERV, це шкала ефективності фільтра. EPA рекомендує фільтр MERV 13 або вище саме для періодів сильного задимлення, а звичайний побутовий фільтр в кондиціонері зазвичай має рейтинг близько MERV 8 і нижче, від дрібних часточок він не рятує.

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Перед тим як ставити фільтр з високим MERV, варто перевірити, чи система розрахована на такий опір повітря, старі кондиціонери можуть його не витягнути.

Якщо хочеться прибрати ще й запах гару, а не тільки тверді частинки, шукайте фільтр із шаром активованого вугілля.

Сам HEPA чи MERV гази й запахи не тримають, тут потрібне додаткове вугілля.

Чого уникати. Іонізатори, електростатичні й фотокаталітичні очищувачі неефективні проти частинок, а очищувачі, що виробляють озон, ще й самі можуть шкодити здоров'ю.

Фото: vencon.ua Очищувач повітряз фільтром HEPA

Закривати вікна вологою марлею має сенс?

Це народний спосіб, жоден із протоколів, які я перевіряла, його не згадує. Марля затримає хіба найбільші частинки сажі, а дрібні частинки і гази вона не тримає.

Якщо потрібен реальний ефект, працює тільки очищувач повітря або кондиціонер з фільтром.

Коли потрібно закривати вікна, а коли можна провітрювати?

Закривати варто весь час, поки триває задимлення і поки не ліквідували пожежу. Провітрювати можна тоді, коли є підтвердження, що повітря очистилося, або хоча б коли зникає запах гару.

Чи варто одягати маску або респіратор, якщо таки треба вийти на вулицю?

Найкращий захист дає респіратор класу FFP2 (європейський стандарт, американський аналог N95, китайський KN95). У лабдослідженнях такі респіратори при щільному приляганні знижували потрапляння часточок диму приблизно у 16 разів.

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Хірургічна маска затримує на матеріалі непогано, до 90% часточок, але вона не прилягає до обличчя, повітря йде повз краї. Через це реальний захист падає, за оцінками дослідників приблизно до 20% зниження впливу диму, тобто набагато менше за респіратор. Тканинна маска захищає ще слабше.

Респіратором з клапаном видиху дихати легше. Борода чи щетина зменшуюють прилягання і знижують ефективність, це загальновідома проблема з респіраторами такого типу.

Дітям N95 чи FFP2 зазвичай не рекомендують через розмір обличчя і незручність дихання, для них краще просто не виходити на вулицю під час задимлення, ніж покладатися на маску не за розміром.

Людям із важкими хворобами легень варто спершу порадитися з лікарем, дихати крізь такий фільтр важче через сам його опір.

Фото: Gemini_Generated_Image_ Пара одягла респіратори

Чи можна гуляти з дитиною?

Ні, поки триває задимлення. Діти – вразливіша група: легені у них ще розвиваються, а дихають вони частіше відносно своєї ваги, ніж дорослі.

Кому в такі періоди потрібно бути особливо обережним?

Дітям, людям похилого віку, вагітним, людям з інвалідністю, тим, хто працює на вулиці чи в екстрених службах, а також усім, у кого астма, ХОЗЛ (хронічне обструктивне захворювання легень) чи хвороби серця.

Вийшла на вулицю, відчула незвичний запах і почала кашляти. Що робити?

Перше — повернутися в чисте повітря. У більшості людей симптоми минають самі, щойно вони покидають задимлене середовище. Але якщо протягом кількох годин з'являється задишка, це вже привід звернутися по меддопомогу.

Коли йти до лікаря?

Задишка, що наростає протягом доби, свистяче дихання, кашель з домішкою крові в мокротинні. Сплутаність свідомості, сильна сонливість, різкий головний біль можуть бути ознакою отруєння чадним газом, потрібно викликати швидку і не чекати.

Чи є сенс промивати ніс після вулиці?

Є. Ізотонічний сольовий розчин зменшує подразнення слизової від забрудненого повітря, це підтверджено дослідженнями. Я б радила саме ізотонічний розчин: морську воду типу Хюмеру або сольовий розчин на дистильованій воді.

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Просту водопровідну воду для промивання носа краще не брати, це загальне правило безпеки.

Фото: Gemini_Generated_Image Промивання носа сольовим розчином

Чи потрібно в дні після обстрілів пити більше води?

Це стандартна порада, яка присутня в протоколах при задимленні. Але чіткого доказу, що вода виводить забруднювачі з організму, немає.

Чи впливає регулярне життя в місті з частими вибухами на здоров'я легень у довгостроковій перспективі?

Хронічний вплив забрудненого повітря пов'язаний з інсультом, раком легень, ХОЗЛ, а у дітей ще й зі зниженням росту і функції легень, це з настанов ВООЗ.

Пряма аналогія з ветеранами Іраку й Афганістану, у яких після тривалої роботи біля ям для спалювання сміття зріс ризик астми, ХОЗЛ і гіпертонії, але це логічний місток, а не доказ для українських цивільних. Там була постійна близька експозиція (контакт – LB.ua) місяцями, у нас обстріли епізодичні. Довгострокових досліджень на нашому населенні поки немає.

Ірак і Афганістан дають найбільш задокументований приклад. Американські військові роками спалювали відходи у відкритих ямах, і згодом велике дослідження на понад 450 тисячах ветеранів показало зв'язок між тривалістю такого перебування і підвищеним ризиком астми, ХОЗЛ, гіпертонії та інсульту. Це зрештою призвело до закону PACT Act у 2022 році, який визнав низку хвороб такими, що презюмовано пов'язані зі службою. Гарна ілюстрація того, що буває при хронічній експозиції, хоча наша ситуація інша: обстріли епізодичні, а не постійні, хоча останнім часом експозиція стає постійною…

Фіналізуємо: які прості поради після обстрілу, якщо є відчуття забрудненого повітря? Закрити вікна, увімкнути очищувач чи кондиціонер тільки якщо він з фільтром, відкласти прогулянки і спорт на вулиці, вдягнути маску або респіратор, якщо все таки треба вийти, промити ніс і прийняти душ після повернення додому, пити воду і стежити за офіційними повідомленнями про якість повітря.

Наукові джерела, на які опирається лікарка:

Цим матеріалом ми відкриваємо нову рубрику у розділі «Здоровʼя» — «Пояснюють лікарі». У ній ми разом з фахівцями медичної мережі «Добробут» та іншими експертами будемо відповідати на найбільш актуальні медичні питання українців.



