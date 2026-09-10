Реконструктивні місії в Україні планують масштабувати втричі: Білл Клінтон закликав підтримати програму

Про це Клінтон заявив у спеціальному відеозверненні до учасників благодійної події Becoming Whole, яка відбулася 27 серпня в Далласі.

Реконструктивні медичні місії в Україні, під час яких українські та міжнародні хірурги оперують військових і цивільних із тяжкими травмами, планують масштабувати втричі та розширити до шести регіонів.

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«Вже понад чотири роки стійкість українців надихає людей у всьому світі, для яких свобода має значення. Вони потребують і заслуговують на нашу непохитну підтримку до завершення цієї боротьби. Саме тому ці медичні місії настільки важливі», — сказав експрезидент США.

Клінтон також відзначив свого давнього друга, американського хірурга Джеймса Сана — одного з перших американських лікарів, які долучилися до розвитку реконструктивних місій в Україні. Цьогорічну подію Becoming Whole присвятили його внеску.

З 2023 року в межах програм Reconstruction Mission та Vision for Ukraine американські хірургічні команди приїжджають в Україну та працюють разом з українськими лікарями.

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За цей час до місій залучили 143 іноземних фахівців. Вони разом з українськими медиками виконали понад 1000 операцій та безкоштовно встановили більш як 40 дороговартісних 3D-надрукованих імплантів.

Серед пацієнтів — військовослужбовці та цивільні, зокрема діти. Лікарі працюють із тяжкими травмами обличчя, пошкодженнями кісток і м’яких тканин, втратою ока та іншими складними наслідками поранень.

Під час Becoming Whole мільярдер і власник команди Dallas Cowboys Джеррі Джонс оголосив про значну підтримку реконструктивних місій в Україні.

Завдяки залученій підтримці організатори планують збільшити масштаб програми втричі та розширити її до шести регіонів України.

«Це про співчуття. Це про людяність. Коли ти торкаєшся їхніх життів, вони торкаються твого», — сказав Джонс, говорячи про підтримку українських пацієнтів.

Наступний етап програми вже розпочинається. На осінь запланували п’ять реконструктивних місій у трьох регіонах України. Серед пацієнтів будуть українські захисники зі складними травмами обличчя та діти, які потребують реконструктивних операцій.

Організатори наголошують, що масштабування програми полягає не лише у збільшенні кількості операцій чи приїздів іноземних хірургів.

Під час місій українські лікарі працюють разом із міжнародними фахівцями, опановують нові методики та отримують практичне менторство під час лікування складних клінічних випадків.

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За словами директора Християнської медичної асоціації України та організатора місій Рудольфа Миговича, розвиток українських команд є одним із головних довгострокових результатів програми.

«Для нас ця підтримка — передусім інвестиція у спроможність українських реконструктивних хірургів. Менторство та навчання лежать в основі цих місій. Збільшення кількості та частоти міжнародних хірургічних команд дасть більшій кількості українських лікарів доступ до експертизи світового рівня та допоможе нам сформувати сильні локальні команди. Це наближає нас до нашого бачення 2030 року», — зазначив Мигович.

До 2030 року організатори прагнуть сформувати в Україні сильні локальні хірургічні команди, які зможуть самостійно працювати з найскладнішими реконструктивними випадками.

Подію Becoming Whole організували Християнська медична асоціація України (CMA Ukraine), Ed’s Friends та LEAP Global Missions за підтримки AROMS і MedCAD.