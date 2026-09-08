Клінтон посередність, Обама і Байден невдахи: Трамп оприлюднив власний рейтинг президентів

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Президент США Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social оприлюднив зображення усіх глав держави в історії Америки, розподілених на "категорії" за показником величі.

Себе республіканець цілком очікувано охрестив найкращим президентом всіх часів. До когорти "величних" потрапили Вашингтон, Лінкольн, Франклін Рузвельт, Джефферсон та Джексон.

Рональд Рейган вказаний як "майже величний". Білл Клінтон і Джон Кеннеді, на думку Трампа, заслуговують лише оцінки "посередньо".

Нижче середнього оцінено здобутки Джорджа Буша-старшого, а його син разом з Баракою Обамою та Джо Байденом опинилися у категорії "невдахи".

President Trump rated different president's and we have the following categories:



Failures 🤣

Below Average

Average

Near Great

Donald J. Trump pic.twitter.com/aEgNR1gwGv — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) September 7, 2026

Загалом Трамп провів день у соціальних мережах надзвичайно активно: за дуже короткий час встиг оприлюднити кілька десятків мемів, більшість з яких були присвячені ідеї президента перейменувати штат Нью-Мексико на Нью-Америку. А одне зображення показувало усю територію Північної та Центральної Америки разом з Гренландією як таку, яка належить Сполученим Штатам.