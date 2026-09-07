Щонайменше п’ятеро людей загинули після того, як у неділю вдень вантажний літак Amazon викотився за межі злітно-посадкової смуги під час посадки в міжнародному аеропорту Маямі, США. Літак врізався в кілька автомобілів, після чого спалахнула пожежа.

Як пише СNN, ще п’ятеро людей дістали поранення, повідомив у неділю начальник пожежно-рятувальної служби округу Маямі-Дейд Раїд «Рей» Джадалла. Троє постраждалих перебувають у критичному стані й були доправлені до травматологічного центру, ще двох доставили до місцевої лікарні. Деякі постраждалі опинилися заблокованими в автомобілях, у які врізався літак, і рятувальникам довелося їх звільняти.

Літак Boeing 767-300, переобладнаний для перевезення вантажів, прямував із Сан-Хуана, Пуерто-Рико. Після приземлення в Маямі близько 14:00 він викотився за межі злітно-посадкової смуги. Поки що незрозуміло, чому літак не зміг зупинитися. За даними сервісу відстеження польотів Flightradar24, у момент, коли він залишив придатну для руху частину смуги, його швидкість становила близько 209 км/год.

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Аналіз аудіозаписів переговорів із диспетчерами, проведений CNN, показав, що пілоти не оголошували надзвичайної ситуації перед посадкою. Рятувальники повідомили, що пілотів витягли з літака і вони отримують медичну допомогу. Про їхній стан наразі невідомо.

Офіс шерифа округу Маямі-Дейд заявив, що працює над встановленням особистостей загиблих. Також було створено спеціальну телефонну лінію для родичів постраждалих.

Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB) та FAA розслідуватимуть аварію.

В Amazon повідомили, що літак експлуатувала компанія 21 Air, і додали, що вона «повною мірою співпрацюватиме з будь-яким розслідуванням».

21 Air — вантажний авіаперевізник зі штаб-квартирою в Північній Кароліні. Компанія має цілодобовий операційний центр у Маямі, звідки координує польоти літаків для таких компаній, як Amazon і DHL, використовуючи парк Boeing 767. За даними аналітичної авіаційної компанії Cirium, 21 Air експлуатує вісім літаків Boeing 767 для Amazon Air – вантажного авіаперевізника роздрібного гіганта.

Вантажний літак Amazon Air був одним із понад 250 літаків, які цей гігант електронної комерції щодня використовує для доставки замовлень клієнтам. Amazon Air експлуатує понад 100 вантажних літаків, зокрема Boeing 737 і 767 та Airbus A330.

Станом на вечір неділі понад 450 рейсів із міжнародного аеропорту Маямі та до нього були затримані або скасовані.

Злітно-посадкові смуги міжнародного аеропорту Маямі не обладнані спеціальними гальмівними системами Arrestor Bed, також відомими як Engineered Material Arresting System (EMAS). Це спеціальна зона з матеріалу, який руйнується під вагою літака та допомагає зупинити його в разі викочування за межі смуги.

Серед вантажів можуть бути найрізноманітніші товари – від звичайної продукції, як-от замовлені клієнтами букети квітів, до сухого льоду, медикаментів, які потребують особливих умов зберігання, посилок, риби, фруктів та інших товарів.

Викочування літаків за межі злітно-посадкової смуги є найпоширенішим видом інцидентів із літаками у світі, згідно з даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).