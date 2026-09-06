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Кушнер: завершення війни в Україні до зими є надзвичайно складним завданням

Він запевнив, що Штати намагатимуться це зробити. 

Кушнер: завершення війни в Україні до зими є надзвичайно складним завданням
Джаред Кушнер
Фото: EPA/UPG

Завершення війни в Україні до зими не є гарантованим, вважає радник президента США Джаред Кушнер. На брифінгу після переговорів у Києві він запевнив, що Штати роблять усе можливе, щоб це реалізувати, пише Європейська правда

Відповідаючи на запитання, чи вважає він завершення війни в України можливим цієї осені, він сказав, що це дуже-дуже складне завдання. Але намагання будуть.

«І я думаю, що якщо нам це вдасться, це буде просто неймовірно. Це не означає, що ми обов’язково цього досягнемо, але спробувати – дуже важливо. Тож ми будемо продовжувати це робити», – сказав він. 

  • Нинішній візит американських переговорників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва є першим. Днем раніше вони відвідували Москву, хоча поїздки туди представники США здійснювали неодноразово.
  • За підсумками перемовин у Києві президент Володимир Зеленський сказав, що територіальне питання залишається актуальним. Зі США, а також радниками з питань нацбезпеки Німеччини, Франції і Великої Британії обговорили ППО, зимовий пакет підтримки і подальші дипломатичні зустрічі. За кілька тижнів може відбутися нова зустріч разом з США і країнами Європи. 
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