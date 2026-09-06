Кушнер: завершення війни в Україні до зими є надзвичайно складним завданням

Завершення війни в Україні до зими не є гарантованим, вважає радник президента США Джаред Кушнер. На брифінгу після переговорів у Києві він запевнив, що Штати роблять усе можливе, щоб це реалізувати, пише Європейська правда.

Відповідаючи на запитання, чи вважає він завершення війни в України можливим цієї осені, він сказав, що це дуже-дуже складне завдання. Але намагання будуть.

«І я думаю, що якщо нам це вдасться, це буде просто неймовірно. Це не означає, що ми обов’язково цього досягнемо, але спробувати – дуже важливо. Тож ми будемо продовжувати це робити», – сказав він.