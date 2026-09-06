Зеленський після переговорів з представниками США: територіальне питання залишається актуальним

Зустріч була присвячена обговоренню широкого кола питань: від ППО і енергетичної підтримки до економічної допомоги після війни.

У Києві 6 вересня відбулося три раунди перемовин з представниками США. Президент Володимир Зеленський на брифінгу після їх завершення назвав переговори предметними, передає кореспондент ЛБ.

Президент подякував Стіву Віткоффу і Джареду Кушнеру та американському лідеру Дональду Трампу. Зеленський пожартував, що приїзд Віткоффа і Кушнера – «навіть краще, ніж системи Patriot».

«Приїжджайте частіше – і в нас буде можливість трішки нашим людям пожити», – сказав він.

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Зеленський додав, що питання ППО дуже важливе, і йому приділили багато уваги – як і питанню зимового періоду.

«Якщо війна буде продовжуватися взимку, поки так виглядає, але, тим не менш, команди сьогодні позитивно оцінюють наші майбутні можливості. Так ось: якщо війна буде продовжуватись взимку, ми дуже розраховуємо на зимовий пакет, який я сьогодні абсолютно детально проговорював», – сказав Зеленський.

Цей пакет включає і ППО, і енергетичну підтримку, і LNG (зріджений природний газ).

Також йшлося про можливості відновлення тристоронніх переговорів.

«Актуальним залишається територіальне питання. На мій погляд, я вам кажу свою думку. Це не значить, що ми про це дуже довго говорили. Але проговорювали», – зазначив Володимир Зеленський.

Такі складні питання вирішуються тільки на рівні лідерів, переконаний він. Але головне, що була можливість обговорити все, зокрема гарантії безпеки і майбутнє України.

«Ми всі хочемо закінчити війну як можна швидше. Ми говоримо про prosperity plan, не тільки про безпекові гарантії, а про економічні гарантії для України», – додав він.

Головна гарантія безпеки – це сильна армія України, і для цього потрібен ресурс. Україна не повинна боятися повторного нападу, наголосив він.

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На переговорах за участі радників з нацбезпеки Франції, Німеччини і Великої Британії домовилися про нові переговори в такому форматі. Поки невідомо, в якій країні вони відбудуться: європейській країні, Україні чи США.

Переговори з США

У листопаді минулого року американці після переговорів з Росією привезли до Києва 28-пунктний план миру, що містив деякі неприйнятні для України пункти: відмову від курсу в НАТО, скорочення чисельності української армії і вимогу вивести війська з вільної території Донбасу.

Український президент заявив про ризик втрати США як ключового союзника і додав, що Київ боротиметься за зміну позиції. Після цього Україна і США провели кілька раундів переговорів: в Женеві, США і Берліні. Берлінські переговори проходили за участі Володимира Зеленського.

Окремо Штати проводили переговори з росіянами. Спершу українці і американці напрацьовували пропозиції до основного плану, скороченого до 20 пунктів, потім везли це показувати росіянам.

Також були тристоронні зустрічі в ОАЕ.

На перемовинах у Флориді в грудні головними неузгодженими питаннями залишалися питання територій, володіння ЗАЕС і деякі пункти про гарантії безпеки.

Росія вимагала, щоб Україна вивела армію з усієї території Донецької і Луганської областей, тобто й з вільної теж. Також вона хотіла залишити за собою Крим, окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей. Штати підтримали виведення українських військ з неокупованої частини Донбасу, пропонуючи створити там вільну економічну зону. При цьому неясно, хто та як контролюватиме те, щоб Москва не завела туди натомість власні війська або ж керівників під виглядом цивільних.

Запорізькою атомною електростанцією Вашингтон пропонує керувати втрьох.

Зеленський сказав, що в разі ультиматуму створити ВЕЗ на Донбасі це має вирішувати народ України. Сам він вважає справедливим припинити вогонь на поточних лініях розмежування, а потім домовлятися.

Вагомим результатом переговорів стало відновлення обміну полоненими, однак досягнути консенсусу в військово-політичному блоці не вдалося.

Після початку операції США і Ізраїлю проти Ірану тристоронні зустрічі зупинилися. Останній раунд був у лютому. Тоді обговорення застрягло на питанні Донбасу.

У березні українська делегація окремо літали до США. Віткофф і Кушнер літали до Москви, але не до Києва. Нинішній візит є для них першим. До України вони приїхали після того, як 5 вересня зустрічалися в Росії із Путіним.